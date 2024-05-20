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IMDb Puanlarına Göre Etkisinden Uzun Süre Çıkamadığımız Zamanının Çok Ötesinde Filmler

IMDb Puanlarına Göre Etkisinden Uzun Süre Çıkamadığımız Zamanının Çok Ötesinde Filmler

film
Sevde Manav
Sevde Manav - Onedio Üyesi
20.05.2024 - 18:01

Bazı filmler geleceği tahmin ederken bazıları zamanın çok ötesinde hissettirebilir. Teknolojik ilerlemelerin öngörüldüğü filmlerin yanı sıra bazıları da yayınladıktan yıllar sonra gerçekleşen olaylarla benzerlik taşıyarak bizi şaşırtıyor. Sizler için bu filmleri en düşükten en yükseğe göre IMDb puanlarıyla listeledik.

Kaynak: https://www.ranker.com/list/movies-th...
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15. The Net: Kimlik Hırsızlığının Artması (1995)

15. The Net: Kimlik Hırsızlığının Artması (1995)

IMDb: 6.0

1995 yılında sohbet odaları ana akıma yeni yeni girmişti ve o dönemde bu sohbet odaları anonim olarak kullanılıyordu. The Net filminde bir bilgisayar programcısı olan Angela Bennett, hükümet sırlarına rastladığında kendisini onu yok etmek isteyen kimliği belirsiz bir düşmandan kaçarken bulur.

14. The Wizard: E-Spor (1989)

14. The Wizard: E-Spor (1989)

IMDb: 6.1

Film, üç çocuğun Hollywood'daki büyük bir video oyunu turnuvasında 50.000 dolarlık bir ödül için yarışmalarını anlatıyor. O dönem bu garip bulunsa da bugün Twitch ve Mixer gibi platformlarda oyun oynayarak geçimini sağlamak mümkün.

13. The Siege: New York'taki Terör Saldırısı ve Sonrası (1998)

13. The Siege: New York'taki Terör Saldırısı ve Sonrası (1998)

IMDb: 6.4

The Siege, FBI ajanı Anthony 'Hub' Hubbard'un New York City'deki bir bomba yüklü otobüsteki rehineler için müzakere yapamamasını anlatıyor. 1998 yılına ait bu film, 11 Eylül 2001'de gerçekleşecek olan saldırının ardından Amerika'yı saran paranoya, güvensizlik ve yabancı düşmanlığını ürkütücü bir şekilde öngörüyor.

12. You've Got The Mail: İnternetten Sevgili Bulma (1998)

12. You've Got The Mail: İnternetten Sevgili Bulma (1998)

IMDb: 6.7

Dijital mecralardan tanışıp buluşmak günümüzde çok yaygın olsa da film insanların sadece %4'ünün çevrimiçi platformlarda partnerlerini bulunduğu yıllarda çekildi. Kathleen Kelly gerçek hayatta Joe Fox'tan hoşlanmıyor fakat onunla anonim olarak internetten tanıştığında aralarında romantik bir çekim başlıyor.

11. Contagion: Yeni Virüs Salgını (2011)

11. Contagion: Yeni Virüs Salgını (2011)

IMDb: 6.8

2003 SARS virüsü ve ölümcül kuş gribi salgınından esinlenen Contagion filmi; kaos, bilgi kirliliği, zorunlu karantinalar, tıbbi kaynakların kıtlığı ve 2020 Covid-19 pandemisini yaşayanlar için çok gerçekçi olabilir.

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10. Boiler Room: Yatırım Yapma ve Finansal Dolandırıcılık (2000)

10. Boiler Room: Yatırım Yapma ve Finansal Dolandırıcılık (2000)

IMDb: 7.0

Wall Street'in karanlık işlerini konu alan çok film olsa da aralarında en çok Boiler Room doğru öngörülerde bulunuyor. Seth Davis küçük bir hisse senedi aracı kurumunda iş bulur ve satışta yeteneğini fark eder. Ancak şirketin sattığı hisse senetlerinin boş vaatler olduğunu, ponzi şemasının tüm müşterilerini maddi olarak zarara uğratırken aracıların da banka gibi para kazandığını anlar. Filmden 8 yıl sonra ise Bernard L. Madoff ve ortakları tarihteki en büyük ponzi şemasını işlettikleri için tutuklandı.

9. Rounders: Pokerin Popüler Olması (1998)

9. Rounders: Pokerin Popüler Olması (1998)

IMDb: 7.3

Hukuk öğrencisi ve poker oyuncusu Mike McDermott yüksek bahisli pokerin karanlık dünyasından uzak durmaya çalışsa da aniden ortaya çıkan borçlar ve şantaj ona başka seçenek bırakmaz. Filmin ardından insanlar Texas Hold 'Em oynamayı öğrenmeye başladı ve pokerin popülaritesi arttı.

8. Minority Report: Kişisel Verileri Depolama (2002)

8. Minority Report: Kişisel Verileri Depolama (2002)

IMDb: 7.6

Film, sinemalarda gösterime girdiğinde pek çok kişi kişisel veri gizliliğiyle ilgilenmiyordu. Bu bilim kurgu gerilimi kader ile özgür irade arasındaki büyük sorunları gündeme getirirken, aynı zamanda kişisel verilerin ticari olarak nasıl kullanılacağı konusunda da ürkütücü derecede doğru tahminlerde bulunuyor.

7. The Social Network: Mark Zuckerberg'ün Acımasızlığı (2010)

7. The Social Network: Mark Zuckerberg'ün Acımasızlığı (2010)

IMDb: 7.8

Filmde Facebook'un kurucusu olan Mark Zuckerberg'ün biyografisi anlatılarak arkadaşlarını bu başarıyı elde etmek için nasıl kolayca terk edebildiğini gösteriliyor. Amerikalılar, 2016 seçimlerinden sonra Facebook'un kullanıcı verilerinin ele geçirildiğini öğrendiler ve Zuckerberg birçok skandaldan sorumlu tutuldu.

6. Network: Yalan Haberler (1976)

6. Network: Yalan Haberler (1976)

IMDb: 8.1

Haber spikeri Howard Beale işten çıkarılacağını öğrenir ve canlı yayından ayrılırken kendisini televizyonda öldüreceğini söyler. Bu söylemiyle reytingleri fırlar ve yapımcı bunu medyanın objektif bilgi verme misyonunu erozyona uğratarak lehine çevirmeye karar verir.

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5. The Truman Show: Reality Showlar (1998)

5. The Truman Show: Reality Showlar (1998)

IMDb: 8.2

Reality show üretmenin maliyeti çok düşüktür ve ilgi alanınız ne olursa olsun kendinize uygun bir tane bulabilirsiniz. Filmde de Truman Burbank'in 7/24 hayatının kayda alındığı ve bir reality showun yıldızı olduğu hayatı anlatılıyor. Bu filmin ardından primetime kültürü tamamen değişerek televizyona yön verdi diyebiliriz.

4. The Matrix: Çift Kişilik/Çevrimiçi Hayatlar (1999)

4. The Matrix: Çift Kişilik/Çevrimiçi Hayatlar (1999)

IMDb: 8.7

Dünyasının bir illüzyon olduğunu keşfetmek isteyen Neo, kırmızı hapı alıp zamanın ötesinde bir dünya için eğitime tabi tutulur. Böylece Neo, bugün birçoğumuzun aşina olduğu gerçek ve sanal hayatın bir arada yaşar. İnternetin, 2000 yılında yani filmden sadece bir yıl sonra giderek daha fazla evde hızlı erişimi sağlandı ve kullanımı %57'ye kadar çıktı.

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