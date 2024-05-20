IMDb Puanlarına Göre Etkisinden Uzun Süre Çıkamadığımız Zamanının Çok Ötesinde Filmler

IMDb: 7.0

Wall Street'in karanlık işlerini konu alan çok film olsa da aralarında en çok Boiler Room doğru öngörülerde bulunuyor. Seth Davis küçük bir hisse senedi aracı kurumunda iş bulur ve satışta yeteneğini fark eder. Ancak şirketin sattığı hisse senetlerinin boş vaatler olduğunu, ponzi şemasının tüm müşterilerini maddi olarak zarara uğratırken aracıların da banka gibi para kazandığını anlar. Filmden 8 yıl sonra ise Bernard L. Madoff ve ortakları tarihteki en büyük ponzi şemasını işlettikleri için tutuklandı.