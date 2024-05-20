IMDb Puanlarına Göre Etkisinden Uzun Süre Çıkamadığımız Zamanının Çok Ötesinde Filmler
IMDb Puanlarına Göre Etkisinden Uzun Süre Çıkamadığımız Zamanının Çok Ötesinde Filmler
Kaynak: https://www.ranker.com/list/movies-th...
Bazı filmler geleceği tahmin ederken bazıları zamanın çok ötesinde hissettirebilir. Teknolojik ilerlemelerin öngörüldüğü filmlerin yanı sıra bazıları da yayınladıktan yıllar sonra gerçekleşen olaylarla benzerlik taşıyarak bizi şaşırtıyor. Sizler için bu filmleri en düşükten en yükseğe göre IMDb puanlarıyla listeledik.
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15. The Net: Kimlik Hırsızlığının Artması (1995)
14. The Wizard: E-Spor (1989)
13. The Siege: New York'taki Terör Saldırısı ve Sonrası (1998)
12. You've Got The Mail: İnternetten Sevgili Bulma (1998)
11. Contagion: Yeni Virüs Salgını (2011)
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10. Boiler Room: Yatırım Yapma ve Finansal Dolandırıcılık (2000)
9. Rounders: Pokerin Popüler Olması (1998)
8. Minority Report: Kişisel Verileri Depolama (2002)
7. The Social Network: Mark Zuckerberg'ün Acımasızlığı (2010)
6. Network: Yalan Haberler (1976)
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5. The Truman Show: Reality Showlar (1998)
4. The Matrix: Çift Kişilik/Çevrimiçi Hayatlar (1999)
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