Evet/Hayır Testine Göre Sen Hassas Biri misin?

İnci Döşer
28.03.2026 - 10:01

Bazı insanlar küçük bir sözden bile etkilenirken, bazıları en sert rüzgarlarda bile dimdik durur. Hassas olmak bir zayıflık mı yoksa gizli bir güç mü, işte asıl mesele bu. Kendini test et bakalım!

1. Başkalarının söylediği sözleri uzun süre kafana takar mısın?

2. Bir film izlerken kolayca duygulanır mısın?

3. İnsanların sana karşı olan tavırlarını hemen fark eder misin?

4. Eleştirilmek seni etkiler mi?

5. Kalabalık ortamlarda çabuk yorulur musun?

6. Birinin üzgün olduğunu hemen hisseder misin?

7. Küçük şeyler seni mutlu etmeye yeter mi?

8. Geçmişte yaşadığın olayları sık sık düşünür müsün?

9. Yalnız kalıp düşünmeye sık sık ihtiyaç duyar mısın?

10. Ani değişiklikler seni rahatsız eder mi?

Sen aşırı hassassın!

Senin kalbin adeta ince camdan yapılmış gibi… Her duyguyu yoğun yaşıyor, insanların enerjisini kolayca içine alıyorsun. Empati gücün çok yüksek, bu da seni çok özel biri yapıyor. Ama bazen bu hassasiyet seni yorabilir. Kendini korumayı öğrenmek senin için önemli. Unutma, her şeyi hissetmek zorunda değilsin.

Sen pek hassas değilsin!

Sen kolay kolay etkilenmeyen, güçlü bir yapıya sahipsin. Duygularını geri planda tutmayı tercih ediyorsun ve bu da seni dışarıdan çok sağlam biri gibi gösteriyor. Ancak bazen bu durum, insanlarla arana mesafe koymana neden olabilir. Duygularını tamamen kapatmak yerine onları anlamaya çalışmak sana yeni kapılar açabilir.

