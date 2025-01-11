Evet/Hayır Testine Göre İyimser misin Kötümser misin?
Evet/Hayır Testine Göre İyimser misin Kötümser misin?
Hayata bakış açımız, yaşam kalitemizi ve mutluluğumuzu derinden etkiler. Kimimiz her olayda bir ışık görür, kimimiz ise ihtimallerin kötü taraflarına odaklanır. Peki sen, bir iyimser misin yoksa kötümser mi?
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1. Bir sorunla karşılaştığında önce çözüm bulmaya mı odaklanırsın?
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2. Yeni tanıştığın insanlara hemen güvenir misin?
3. Kötü geçen bir günün ardından, yarının daha iyi olacağına inanır mısın?
4. Hayallerine ulaşma konusunda umutlu musun?
5. Kötü bir haber aldığında hemen en kötü senaryoyu mu düşünürsün?
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6. Beklenmedik bir olay karşısında, bunun iyi bir şeye dönüşebileceğine inanır mısın?
7. Çoğunlukla çevrendeki insanların niyetlerinin iyi olduğuna mı inanırsın?
8. Başına gelen kötü bir olayın uzun süre etkisinde kalır mısın?
9. Daha önce bir başarısızlık yaşadıysan, yeniden deneme konusunda kendini motive eder misin?
10. Hayatta her zaman bir umut olduğunu düşünür müsün?
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Sen iyimsersin!
Sen kötümsersin!
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