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Evden Çalışanların Motivasyonunu ve Verimliliğini Artıracak 12 Şarkı

etiket Evden Çalışanların Motivasyonunu ve Verimliliğini Artıracak 12 Şarkı

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
01.04.2024 - 18:27

Evden çalışmak çok keyifli ama her zaman motivasyonu sağlamak mümkün olmayabiliyor. Bu şarkılar motivasyonu artırıp size çok iyi gelecek! Şimdiden iyi çalışmalar...

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1. Mitski - My Love Mine All Mine

2. Olivia Rodrigo - vampire

3. Nessa Barrett - die first

4. Chris Isaak - Wicked Game

5. Milky Chance - Stolen Dance

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6. Surf Mesa - ily (i love you baby) feat. Emilee

7. Gnarls Barkley - Crazy

8. Chaël - Don't Speak ft. kaii

9. Powfu - death bed (coffee for your head) ft. beabadoobee

10. Julia Michaels - Anxiety ft. Selena Gomez

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11. Daft Punk - Instant Crush ft. Julian Casablancas

12. Felix Jaehn & Ray Dalton - Call It Love

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