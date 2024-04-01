Evden Çalışanların Motivasyonunu ve Verimliliğini Artıracak 12 Şarkı
Evden Çalışanların Motivasyonunu ve Verimliliğini Artıracak 12 Şarkı
Evden çalışmak çok keyifli ama her zaman motivasyonu sağlamak mümkün olmayabiliyor. Bu şarkılar motivasyonu artırıp size çok iyi gelecek! Şimdiden iyi çalışmalar...
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1. Mitski - My Love Mine All Mine
2. Olivia Rodrigo - vampire
3. Nessa Barrett - die first
4. Chris Isaak - Wicked Game
5. Milky Chance - Stolen Dance
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6. Surf Mesa - ily (i love you baby) feat. Emilee
7. Gnarls Barkley - Crazy
8. Chaël - Don't Speak ft. kaii
9. Powfu - death bed (coffee for your head) ft. beabadoobee
10. Julia Michaels - Anxiety ft. Selena Gomez
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11. Daft Punk - Instant Crush ft. Julian Casablancas
12. Felix Jaehn & Ray Dalton - Call It Love
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