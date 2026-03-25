Evdeki Rahatını Başka Yerde Bulamayanların 10 Özelliği

miray soysal - Onedio Üyesi
25.03.2026 - 10:31

Dışarıda ne kadar harika vakit geçirirsek geçirelim, günün sonunda o anahtarı deliğe sokup kapıyı açtığımızda hissettiğimiz rahatlama duygusu bambaşkadır. Eğer sen de eve dönüş yolunda adımlarını hızlandıranlardansan, muhtemelen evdeki rahatını dünyanın hiçbir yerine değişmeyen o özel insanlardan birisin.

İşte tıpkı senin gibi, evdeki konforunu başka hiçbir yerde bulamayanların en belirgin 10 özelliği:

1. Yattığı yatağı yadırgama durumu...

Dünyanın en pahalı, en ortopedik yatağı bile kendi yataklarının yerini tutamaz. Başka bir yerde uyumaya çalıştıklarında sağa sola döner, yastığı bir türlü doğru hizaya getiremez ve o meşhur 'yer yadırgama' sendromunu iliklerine kadar yaşarlar. Uykuya dalmak adeta bir işkenceye dönüşür.

2. "Ne kadar temizlerlerse temizlesinler, benim sildiğim gibi silinmemiştir" düşüncesi beyinlerinin bir köşesinde sürekli yankılanır.

Bu yüzden dışarıda bir yere dokunurken veya koltuğa otururken hep bir tık temkinli davranırlar. Kendi evlerindeki o steril ve güvenli hissi başka bir mekanda yaşamak onlar için imkansıza yakındır.

3. Yapılmış bir dışarı çıkma planı iptal olduğunda çoğu insan üzülürken, evcil insanlar içten içe ufak bir bayram yaşarlar.

Tam hazırlanmaya başlarken gelen 'Bugün buluşamasak olur mu?' mesajı, onlar için piyangodan büyük ikramiye çıkması gibidir. Hemen dışarı kıyafetleri çıkarılır, pijamalar büyük bir zevkle geri giyilir ve o akşam evde geçirilecek zamanın planları hızla yapılır. Dışarı çıkıp eğlenmek güzeldir ama kendi evinde kalıp hiçbir şey yapmama hakkını kazanmanın huzuru çok daha tatmin edicidir.

4. Kendi tuvaleti dışında rahat edemezler.

Başka bir yerde tuvalete girmek onlar için sadece kaçınılmaz bir zorunluluk anında, o da büyük bir rahatsızlıkla gerçekleşen bir eylemdir. Kendi banyolarının sağladığı o özel alan, güvenlik ve rahatlık hissini dışarıda bulmaları mümkün değildir. Saatlerce dışarıda kalmak zorunda olduklarında bile 'eve gidince hallederim' diyerek kendilerini sıkıntıya sokabilirler.

5. Başka birinin mutfağında bir şeyler atıştırmak her zaman diken üstünde hissettiren, tedirgin edici bir eylemdir.

Acaba dolabı açsam ayıp olur mu, şu bardağı alsam sorun ederler mi diye düşünmekten iştahları kaçar.

6. Pijamalar sadece bir kıyafet değil, "artık güvendeyim ve rahatlayabilirim" mesajının vücut bulmuş halidir.

Dışarıda giyilen o şık kıyafetler, dar pantolonlar veya vücudu saran elbiseler onlar için gün boyu taşınan birer zırh gibidir. Eve adım atar atmaz yapılan ilk ve en önemli iş, bu kıyafetlerden kurtulup o eski ama bulut gibi yumuşak pijamalarına kavuşmaktır.

7. Tatillerde bile ev özlemi çekmek.

En lüks, her şey dahil otele de gitseler, dünyanın en güzel plajında da uzansalar, tatilin 3. veya 4. gününde içlerine ufaktan bir ev özlemi düşmeye başlar. Manzara ne kadar muazzam olursa olsun akıllarında kendi yatakları, rahat koltukları ve kendi banyoları beliriverir.

8. Ev dışındaki her türlü ortam ve etkileşim, sosyal bataryalarının hızla kırmızı çizgiye inmesine neden olur.

Gürültülü mekanlar, sürekli birileriyle sohbet etme zorunluluğu veya sadece kalabalık içinde bulunmak bile onları zihinsel olarak yormaya yeter. Belirli bir saatten sonra yüzlerinde hafif bir donukluk başlar ve akıllarında tek bir düşünce belirir: 'Bir an önce evime gitmek istiyorum.' Eve dönüş yolunda enerjileri dibe vursa da, kapıdan içeri girdikleri an o batarya hızla kendini şarj etmeye başlar.

9. Kendi duşunun konforunu aramak.

Başka birinin banyosunda veya otelde yıkanmak, aşılması gereken büyük bir stres kaynağıdır. Su tazyiki istedikleri gibi ayarlanmaz, sıcaklık bir anda değişiverir. Kendi banyolarında ise suyun basıncı, ideal sıcaklığı ve duş jellerinin nerede durduğu tamamen ezberlerindedir.

10. Son olarak, başkalarının evinde ya sürekli üşüyüp battaniye dilenmek zorunda kalırlar ya da sıcaktan bunalıp gizli gizli bir pencere açmaya çalışırlar.

Evlerinin ısısı tamamen kendi kişisel tercihlerine göre milimetrik olarak ayarlanmıştır ve bu ayar dışarıda asla bulunamaz. Kendi evlerinde kombi derecesiyle, klimayla veya pencerelerle istedikleri gibi oynama ve mekanı tam istedikleri ısıya getirme lüksüne sahiptirler. Kendi mikro iklimlerini yaratmak, evdeki konforun en büyük temel taşlarından biridir.

