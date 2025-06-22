Evdeki İşlerini Kolaylaştıracak Şey Ne?
Ev işleri bazen 15 dakikada biter gibi olur, bazen sabahtan akşama insanı peşinden sürükler. Hele ki dağınıklık sinir bozmaya başlamışsa bir çamaşır makinesi sesi bile insanın kulağını tırmalayabilir. İşte bu tür durumlarda ev işlerini kolaylaştıracak bir yöntem, araç, taktik ya da benzeri bir şey arıyor insan.
Peki bu şey ne aslında? Cevabı sorulardan hemen sonra çıkacak!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Diyelim ki işe gideceğin gün bir telefon geldi ve işin iptal olduğunu/ofiste tadilat yapıldığını söylediler. Nasıl hareket edeceğini öğrenebilir miyiz?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Bütün ev işlerini üst üste yığanlardan mısın?
3. Devam edelim! Evde tek yaşıyorsun ve epey yorgunsun ama yere toplaması zor bir şey döküldü...
4. Bu görsellerden hangisi evinde gözüne ilk çarpan şeylerden biri?
5. Evdeki en büyük angarya sence bunlardan hangisi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Evde hangi sesi duymak seni sinirlendiriyor diye sorsak?
7. Evde temizlik/düzen için koyduğun gizli bir kural var mı?
8. Evde yalnızken yaptığın gizli ev alışkanlığın nedir diye soralım ve soruları bitirelim!
Dijital ev asistanı şart!
Bölmeli dolap düzeni dağınıklığını engelleyecek!
Senin stresini azaltmaya ve evini ferahlandırmaya ihtiyacın var! Neden mi? 👇
Ev işlerini Philips 2000 Serisi Islak/Kuru Robot Süpürge kolaylaştıracak!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın