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Evdeki İşlerini Kolaylaştıracak Şey Ne?

etiket Evdeki İşlerini Kolaylaştıracak Şey Ne?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
22.06.2025 - 11:05

Ev işleri bazen 15 dakikada biter gibi olur, bazen sabahtan akşama insanı peşinden sürükler. Hele ki dağınıklık sinir bozmaya başlamışsa bir çamaşır makinesi sesi bile insanın kulağını tırmalayabilir. İşte bu tür durumlarda ev işlerini kolaylaştıracak bir yöntem, araç, taktik ya da benzeri bir şey arıyor insan.

Peki bu şey ne aslında? Cevabı sorulardan hemen sonra çıkacak!

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1. Diyelim ki işe gideceğin gün bir telefon geldi ve işin iptal olduğunu/ofiste tadilat yapıldığını söylediler. Nasıl hareket edeceğini öğrenebilir miyiz?

2. Bütün ev işlerini üst üste yığanlardan mısın?

3. Devam edelim! Evde tek yaşıyorsun ve epey yorgunsun ama yere toplaması zor bir şey döküldü...

3. Devam edelim! Evde tek yaşıyorsun ve epey yorgunsun ama yere toplaması zor bir şey döküldü...

4. Bu görsellerden hangisi evinde gözüne ilk çarpan şeylerden biri?

5. Evdeki en büyük angarya sence bunlardan hangisi?

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6. Evde hangi sesi duymak seni sinirlendiriyor diye sorsak?

7. Evde temizlik/düzen için koyduğun gizli bir kural var mı?

8. Evde yalnızken yaptığın gizli ev alışkanlığın nedir diye soralım ve soruları bitirelim!

Dijital ev asistanı şart!

Dijital ev asistanı şart!

Senin asıl ihtiyacın olan şey, her şeyi zihninde tutmaya çalışma stresi olmadan yaşamak. “Çamaşırlar yıkandı mı, o çöp günü ne zamandı, deterjan bitmişti sanki?” gibi detaylar seni yoruyor çünkü zihninde sürekli arka planda dönen bir görev listesi var gibi. Telefonuna indireceğin sade bir görev yönetimi uygulaması ya da sesli asistanla ev işlerini planlamak kendine alan açmak demek. “Bugün sadece 2 şey yapacağım, gerisi yarına.” diyebileceksin. Daha az panik, daha çok huzur!

Bölmeli dolap düzeni dağınıklığını engelleyecek!

Bölmeli dolap düzeni dağınıklığını engelleyecek!

Senin için dağınıklığın nedeni tembellik değil, sistem eksikliği diyebiliriz. Kıyafetler yıkanıyor ama nereye nasıl koysam kısmı seni yavaşlatıyor. Her seferinde “Bunu şuraya sıkıştırayım.” dediğin için dolap içleri zamanla savaş alanına dönüyor. Bölmeli düzenleyiciler, sepetler, vakumlu torbalar… Bunlar senin süper gücün olabilir. Koyduğun yeri unutmamak ve aradığını 5 saniyede bulmak seni hem duygusal hem fiziksel olarak rahatlatır!

Senin stresini azaltmaya ve evini ferahlandırmaya ihtiyacın var! Neden mi? 👇

Senin stresini azaltmaya ve evini ferahlandırmaya ihtiyacın var! Neden mi? 👇

Senin ev işi motivasyonun dış faktörlere bağlı. Işık biraz yumuşak görünecek, etrafta hafif bir koku olacak ve belki arkada çok hafif bir müzik çalacak. Yani önce atmosfer kurulacak, sonra işler kendiliğinden akar. Sana tavsiyemiz ise evinde yapacağın küçük duyusal düzenlemeler, kokulu mumlar, tütsü ya da yatay ışıklandırma gibi, ev işlerini bir zorunluluk olmaktan çıkarıp sana özel bir akışa dönüştürebilir. Ortam yumuşayınca senin enerjin de açılıyor!

Ev işlerini Philips 2000 Serisi Islak/Kuru Robot Süpürge kolaylaştıracak!

Ev işlerini Philips 2000 Serisi Islak/Kuru Robot Süpürge kolaylaştıracak!

Verdiğin yanıtları gözden geçirdiğimizde Philips 2000 Serisi Islak/Kuru Robot Süpürge ev işlerini kolaylaştıracak! Süpürmek ayrı, silmek ayrı derdi olanlar için bu robot süpürge işi tek hamlede bitiriyor. Sert zeminleri tek seferde süpürüp siliyor, ince tozları da atlamıyor. 130 dakikaya varan çalışma süresiyle 120 m²’ye kadar alanı temizliyor, şarjı bitince kendi kendine dönüp devam ediyor. HomeRun uygulamasıyla odaya göre temizlik planlayabilir, moplamasını istemediğin bölgeleri belirleyebilirsin. Zahmetsiz temizlik isteyenlere bire bir!

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Ma Belle
Ma Belle
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