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Evde Kurtulman Gereken Eşyaları Söylüyoruz!

etiket Evde Kurtulman Gereken Eşyaları Söylüyoruz!

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
21.05.2024 - 09:31

Evini sürekli toplamana ve temizlemene rağmen halen dağınık görünüyorsa sebebi fazla eşyaların olabilir! Bu dağınıklığın önüne geçebilmen için hangi eşyalarından kurtulman lazım?

Cevabı öğrenmek için sorulara başla!

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1. İlk soru! Evinin büyüklüğünü öğrenebilir miyiz?

2. Peki evde kaç kişi yaşıyorsunuz?

3. Haftada kaç kez evi temizliyorsun diye sorsak?

4. Sence evinde neyin değişmesine ihtiyaç var?

4. Sence evinde neyin değişmesine ihtiyaç var?

5. Diyelim ki ihtiyacın olan çok küçük bir şey (örneğin telefon kılıfın) evde kayboldu. Onu hemen bulabiliyor musun?

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6. Şunu merak ettik: Mobilyaların çok yer kaplıyor mu?

7. Ev eşyalarının tamire ihtiyacı olduğunda tamiri kim yapar?

8. Son sorudayız! Eve misafir çağırmadan önce ortalığı kaç dakikada toplarsın?

Eskimiş halılarından kurtulman gerek!

Evde eskiyen halıların varsa belki de sen farkında olmadan enerjini düşürüyorlar ve evin dağınık gözükmesine sebep oluyorlar. Zamanla biriken tozlar ve halının solan renkleri, evin genel atmosferini etkiler. Yeni bir halı veya modern bir kilim alarak evine taze bir enerji ve stil katabilirsin. Hem de sandığından çok daha uygun fiyata olabilir.

Perdeleri değiştirmenin vakti geldi!

Perdeleri değiştirmenin vakti geldi!

Evinin karakteristik özelliklerinden biri de şüphesiz perdeler. Eğer perdelerin solmuşsa veya artık modası geçmişse, evin havasını tümden değiştirmen için yeni perdeler alabilirsin. Yeni ve canlı perdelerle evine kolayca modern bir dokunuş ekleyebilirsin.

Orta sehpanı değiştirebilirsin!

Orta sehpanı değiştirebilirsin!

Salonunun havasını değiştirmek ve evinde değişiklik yapmak istiyorsan orta sehpandan kurtulmanı tavsiye ediyoruz. Genelde orta sehpanın üzeri hep dolu olur ve neyi nereye koyacağını asla bilemezsin. Daha işlevsel ve şık bir orta sehpa ile evinin havasını değiştirebilirsin.

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