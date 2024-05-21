Evde Kurtulman Gereken Eşyaları Söylüyoruz!
Evde Kurtulman Gereken Eşyaları Söylüyoruz!
Evini sürekli toplamana ve temizlemene rağmen halen dağınık görünüyorsa sebebi fazla eşyaların olabilir! Bu dağınıklığın önüne geçebilmen için hangi eşyalarından kurtulman lazım?
Cevabı öğrenmek için sorulara başla!
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1. İlk soru! Evinin büyüklüğünü öğrenebilir miyiz?
2. Peki evde kaç kişi yaşıyorsunuz?
3. Haftada kaç kez evi temizliyorsun diye sorsak?
4. Sence evinde neyin değişmesine ihtiyaç var?
5. Diyelim ki ihtiyacın olan çok küçük bir şey (örneğin telefon kılıfın) evde kayboldu. Onu hemen bulabiliyor musun?
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