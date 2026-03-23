Evde En Çok Zaman Geçirdiğin Yeri Buluyoruz!

Ceren Özer - Onedio Üyesi
23.03.2026 - 10:29

Bazıları için ev sadece uyumak için kullanılan bir otel odasıdır, bazıları içinse her köşesinde ayrı bir anı biriktirilen bir yuva! Peki sen, kapıdan içeri girdiğin an kendini nerede buluyorsun?

1. Klasik bir soruyla başlayalım. Sabah gözlerini açtığında ilk yaptığın şey nedir?

2. Karnın acıktığında üşengeçlik seviyen 5 üzerinden kaç?

3. Hafta sonu planın iptal oldu, tepkin?

4. Yalnız kalmayı seviyor musun?

5. Evde en çok hangi eşyaya yatırım yaparsın?

6. Evde "kendi köşen" olduğunu hissettiğin bir yer var mı?

7. Bir günün nasıl geçiyor?

8. Son soru! Mutfakla aran nasıl?

Koltukla bütünleşenler!

Senin için ev demek, o meşhur üçlü koltuğun sağ köşesi demek! Dış dünyayla bağını kestiğin, Netflix’in derinliklerinde kaybolduğun ya da elinde telefonla saatlerce takıldığın yer tam olarak burası. Senin salonun sadece bir oda değil; senin komuta merkezin, sinema salonun ve bazen de akşam yemeği mekanın. Arkadaşların sana gelince seni hep aynı pozisyonda buluyor olabilir. Konfor alanından çıkmayı pek sevmiyorsun ama dürüst olalım; o yumuşak yastıkların ve battaniyenin sunduğu huzuru kim sunabilir ki?

Yatak odasından çıkamayanlar!

Eğer dışarıda çok ekstrem bir durum yoksa, senin koordinatların belli: Nevresimlerin tam ortası! Senin için yatak sadece uyumak için değil; kitap okumak, hayal kurmak, hatta bazen çalışmak için bile en ideal yer. Dış dünyanın gürültüsünü kapının ardında bırakıp yorganın altına sığındığında gerçek seni buluyorsun. Biraz melankolik, biraz hayalperest ama kesinlikle çok huzurlusun.

Buzdolabı ışığında yaşayanlar!

Senin evin kalbi kesinlikle mutfak! Sadece yemek yemek için değil, o mutfak masasında yapılan derin sohbetler, gece yarısı buzdolabının önünde yapılan kaçamaklar ve taze kahve kokusu senin hayata tutunma şeklin. Senin için en iyi terapi, yeni bir tarif denemek veya sevdiğin birine güzel bir sofra kurmak. Evin geri kalanı sadece geçiş güzergahı gibi; asıl olay o tezgahın başında dönüyor. 'Bir çay daha koyayım mı?' cümlesi senin sevgi dilin olmuş.

Masasının başından kalkmayanlar!

Senin için ev, o 27 inçlik monitörün veya laptop ekranının arkasındaki uçsuz bucaksız dünya! İster oyun oynamak olsun, ister işleri yetiştirmek, isterse saatlerce süren araştırmalar... Sen masanın başında, kendi küçük dijital ekosisteminde yaşıyorsun. Ergonomik koltuğun senin tahtın, kulaklığın ise dış dünyayla arana çektiğin settir. Çevrendekiler senin 'sosyalleşmediğini' düşünebilir ama sen aslında o masada binlerce insanla bağ kuruyor veya yepyeni dünyalar keşfediyorsun.

Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
