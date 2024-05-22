Görüş Bildir
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Evde Arkada Ses Olsun İstediğin Anlarda Tatlı Melodisiyle Seni Neşelendirecek 12 Şarkı

etiket Evde Arkada Ses Olsun İstediğin Anlarda Tatlı Melodisiyle Seni Neşelendirecek 12 Şarkı

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
22.05.2024 - 18:20

Eğer ki hiçbir anı müziksiz geçmeyenlerdensen bu liste tam sana göre! Bu şarkılar ile keyfin yerine gelecek, günün neşelenecek...

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Julia Michaels - Anxiety ft. Selena Gomez

2. Clean Bandit - Rather Be ft. Jess Glynne

3. Mazzy Star - Fade Into You

4. New West - Those Eyes

5. Nessa Barrett - counting crimes

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Nessa Barrett - die first

7. Seafret - Atlantis

8. Aden Foyer - The Ballet Girl

9. Beach Weather - Sex, Drugs, Etc.

10. Emma Peters - Lové

İçeriğin Devamı Aşağıda

11. Valeria Stoica - Get Back

12. polarrana - chaos

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın