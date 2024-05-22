Evde Arkada Ses Olsun İstediğin Anlarda Tatlı Melodisiyle Seni Neşelendirecek 12 Şarkı
Evde Arkada Ses Olsun İstediğin Anlarda Tatlı Melodisiyle Seni Neşelendirecek 12 Şarkı
Eğer ki hiçbir anı müziksiz geçmeyenlerdensen bu liste tam sana göre! Bu şarkılar ile keyfin yerine gelecek, günün neşelenecek...
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Julia Michaels - Anxiety ft. Selena Gomez
2. Clean Bandit - Rather Be ft. Jess Glynne
3. Mazzy Star - Fade Into You
4. New West - Those Eyes
5. Nessa Barrett - counting crimes
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Nessa Barrett - die first
7. Seafret - Atlantis
8. Aden Foyer - The Ballet Girl
9. Beach Weather - Sex, Drugs, Etc.
10. Emma Peters - Lové
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yorum Yazın