Haberler
Test
Kişilik Testleri
Evcil Hayvanına Göre Nasıl Bir Ebeveynsin?

Evcil Hayvanına Göre Nasıl Bir Ebeveynsin?

İnci Döşer
Onedio Üyesi
13.05.2026 - 16:01

Evcil hayvanına nasıl davrandığın aslında senin bakım verme stilin hakkında çok şey söylüyor olabilir! Sürekli şımartan biri misin, disiplinli davranan mı, yoksa tam bir oyun arkadaşı mı? Bu testte evcil hayvanınla olan ilişkine göre nasıl bir ebeveyn enerjisine sahip olduğunu söylüyoruz!

1. Senin evcil hayvanın hangisi?

Sen tam bir koruyucu ebeveynsin!

Sen evcil hayvanının üstüne adeta görünmez bir güvenlik kalkanı örmüşsün. Sürekli ne yaptığına, ne yediğine, nasıl hissettiğine dikkat ediyorsun. O biraz sessizleşse bile hemen bir sorun olduğunu düşünüyorsun. Veteriner araştırmaların, mama içerik analizlerin ve 'acaba üşüdü mü?' krizlerin meşhur olabilir. Senin sevgin çok yoğun ve korumacı. Bazen fazla kaygılı davransan da bunun temelinde güçlü bir bağ kurma isteği yatıyor. Evcil hayvanın senin yanında bol ilgi görüyor ama bir yandan da özel ajan takibinde yaşıyor gibi hissedebilir.

Sen tam bir şımartan ebeveynsin!

Senin yanında yaşayan bir patili dost resmen VIP hayatı yaşıyor. Dayanamayıp ödül maması veren, yatağa çıkmasına izin veren, markette ona oyuncak bakarken kendini kaybeden kişi sensin. Kurallar koymaya çalışsan bile o masum bakışlar karşısında tüm disiplin sistemi çöküyor. Senin sevgi dilin ilgi göstermek ve mutlu etmek üzerine kurulu. Evcil hayvanın seni biraz yönettiğinin farkındasın ama bunu gizlice seviyorsun da. Çünkü onun mutlu olması seni inanılmaz derecede mutlu ediyor.

Sen tam bir dengeli ebeveynsin!

Sen sevgiyle sorumluluğu çok iyi dengeleyenlerdensin. Evcil hayvanının ihtiyaçlarını dikkatle takip ediyor ama her şeyi de dramatize etmiyorsun. Gerektiğinde şefkatli, gerektiğinde mantıklı davranabiliyorsun. Onun sağlıklı ve mutlu olması senin için önemli ama aynı zamanda sınırların da olması gerektiğini düşünüyorsun. Panik yerine çözüm üretmeye çalışan bir yapın var. Bu yüzden senin yanında yaşayan bir evcil hayvan hem sevildiğini hissediyor hem de güvende büyüyor.

Sen eğlenceli bir ebeveynsin!

Senin evcil hayvanınla ilişkin klasik sahip-hayvan ilişkisinden çok yakın arkadaş enerjisi taşıyor. Sürekli oyun oynayan, komik videolar çeken, saçma seslerle konuşan taraf kesinlikle sensin. Senin yanında hayat daha hareketli ve eğlenceli akıyor. Fazla kuralcı değilsin, anı yaşamayı seviyorsun. Evcil hayvanın da senin enerjine ayak uydurdukça ortaya tam bir kaos-komedi ikilisi çıkıyor. Birlikte yaşarken ev biraz da çocuk parkına dönüşmüş olabilir.

Sen disiplinli bir ebeveynsin!

Sen bakım vermeyi duygudan çok sorumluluk olarak gören birisin. Düzenli saatler, eğitim, sağlık kontrolleri ve kurallar senin için önemli. Evcil hayvanının şımarık değil dengeli büyümesini istiyorsun. Dışarıdan biraz sert görünsen de aslında yaptığın her şeyi onun iyiliği için yapıyorsun. Plansızlık seni yoruyor, bu yüzden net bir düzen kurmayı tercih ediyorsun. Senin yanında yaşayan bir evcil hayvan neyin doğru neyin yanlış olduğunu çok net öğreniyor.

Sen duygusal ebeveynsin!

Sen evcil hayvanınla gerçekten duygusal bir bağ kuruyorsun. Onun ruh halini anlamaya çalışıyor, modunun düştüğünü hissettiğinde senin de enerjin değişiyor. Bazen onunla konuşurken gerçekten seni anladığını düşünüyorsun çünkü aranızda sessiz bir iletişim oluşmuş durumda. Senin için evcil hayvan sahiplenmek sadece bakım vermek değil, karşılıklı bir bağ kurmak anlamına geliyor. Onu sadece sevmiyor, gerçekten hayatının bir parçası olarak görüyorsun.

