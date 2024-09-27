Ev Temizliği Benden Sorulur Diyenlerin 10 Temizlik Sırrı
Ev Temizliği Benden Sorulur Diyenlerin 10 Temizlik Sırrı
Ev temizliği, özellikle temizlik severler için adeta bir terapi gibidir. Siz de evinizi her zaman tertemiz tutmak istiyor ancak bazı detayları atladığınızı mı düşünüyorsunuz? İşte, ev temizliğinde ustalaşmanı sağlayacak pratik temizlik sırları 👇
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1. Mikrofiber bezlerin gücünü keşfet!
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2. Fırın temizliğini kolaylaştıracak bir ipucu! 👇
3. Dolap kapaklarında biriken yağları limonla yok edin!
4. Camları parlatmanın sırrı: Sirke ve su!
5. Halıdaki lekelere anında müdahale edin!
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