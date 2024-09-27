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Ev Temizliği Benden Sorulur Diyenlerin 10 Temizlik Sırrı

etiket Ev Temizliği Benden Sorulur Diyenlerin 10 Temizlik Sırrı

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
27.09.2024 - 12:31

Ev temizliği, özellikle temizlik severler için adeta bir terapi gibidir. Siz de evinizi her zaman tertemiz tutmak istiyor ancak bazı detayları atladığınızı mı düşünüyorsunuz? İşte, ev temizliğinde ustalaşmanı sağlayacak pratik temizlik sırları 👇

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1. Mikrofiber bezlerin gücünü keşfet!

Temizlik yaparken işini oldukça kolaylaştıracak mikrofiber bezler, yüzeydeki en küçük toz zerreciklerini bile tutar. Bu bezlerle yapacağınız temizlik, yüzeylerin daha uzun süre temiz kalmasını sağlar. Mutlaka deneyin!

2. Fırın temizliğini kolaylaştıracak bir ipucu! 👇

Özellikle yağlı yemeklerin ardından fırını temizlemek zor gelebilir ama bir kase suyu fırına koyup buharın kiri yumuşatmasına izin verin. Sonrasında temizlemek çok daha kolay olacak! Hatta suyun içine limon da ekleyerek kötü kokunun giderilmesini sağlayabilirsiniz.

3. Dolap kapaklarında biriken yağları limonla yok edin!

Mutfak kirleriyle başa çıkmanın en kolay çözümü! Mutfak dolaplarındaki yağ birikintilerini limon suyu ve karbonat karışımıyla kolayca temizleyebilirsiniz. Limonun asidik özelliği yağı çözer ve dolaplarınız mis gibi kokar.

4. Camları parlatmanın sırrı: Sirke ve su!

Sirke, pek çok temizlik aşamasında mucizeler yaratıyor! Örneğin camları temizlemek için pahalı ürünler kullanmanıza gerek yok. Beyaz sirke ve su karışımı, camların iz bırakmadan pırıl pırıl olmasını sağlar.

5. Halıdaki lekelere anında müdahale edin!

Halıdaki lekelerle başa çıkmak için lekenin üzerine hemen karbonat serpin ve birkaç dakika bekleyin. Ardından süpürgeyle çekin. Lekeden eser kalmayacak!

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6. Lavabo giderleri için etkili çözüm!

Lavabo deliklerindeki kötü kokuları gidermek için limon kabuğu atmayı deneyin. Veya limon ve karbonatı lavaboya döküp bir süre bekletin, ardından sıcak su dökün. Bu, lavabonuz için hem doğal hem de etkili bir çözüm.

7. Ahşap yüzeyler için sirke ve zeytinyağı mucizesi!

Sirkenin yine deva olduğu bir dert daha! Ahşap mobilyalarınızın parlaması için zeytinyağı ve beyaz sirke karışımını kullanmayı deneyin. Bu karışım, ahşap yüzeyleri besler, ömrünü uzatır ve uzun süre parlak görünmesini sağlar.

8. Duşakabin temizliğinde bulaşık sabunu kullanın!

Duşakabin camlarını temizlerken, bulaşık sabunu ve beyaz sirkeyi karıştırın. Bu karışım, camlardaki su lekelerini anında yok eder. Alternatif olarak, duşakabindeki lekeler için bulaşık makinesi parlatıcısı da kullanabilirsiniz.

9. Fayans derzlerini karbonatla parlatın!

Fayans aralarındaki derzleri beyazlatmak için karbonat ve suyu karıştırarak macun kıvamına getirin. Bir diş fırçası yardımıyla derzlere uygulayın ve bir süre bekleyip durulayın. Sonuca inanamayacaksınız!

10. Çöp kovasındaki kokulara karşı kabartma tozu kullanın!

Çöp kovasında oluşan kötü kokulara karşı, kovaya bir miktar kabartma tozu serpin. Bu yöntem, kokuları nötralize ederek mutfağınızın temiz kokmasını sağlar. Bu yöntemi buzdolabındaki kokuları gidermek için de kullanabilirsiniz.

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