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Ev İşleri Yaparken Arkada Çalsın! Youtube’da Yayınlanmış 12 Güzel Program

etiket Ev İşleri Yaparken Arkada Çalsın! Youtube’da Yayınlanmış 12 Güzel Program

sabrina
sabrina - Onedio Üyesi
26.01.2025 - 12:01

Ev işleriyle meşgulken bir yandan eğlenmek, bir yandan öğrenmek mümkün! Süpürge sesi, bulaşık şıngırtısı ya da çamaşır makinesi döngüsüne eşlik edecek keyifli YouTube programlarını sizin için derledik. Bu listeyle hem işleri bitirecek hem de kendinizi bir kahve molasında ödüllendirmiş gibi hissedeceksiniz.

Hadi başlayalım!

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1. Tarih Obası

1. Tarih Obası

Türk ve dünya tarihine ilgi duyanlar için kapsamlı içerikler sunuyor. Her bölümde önemli olaylar ve figürler detaylıca ele alınıyor. Osmanlı'dan modern tarihe kadar geniş bir yelpazeye sahip. Özellikle savaşlar, antik uygarlıklar ve siyasi olaylarla ilgili hazırlanan derinlemesine analizleriyle dikkat çekiyor. Kanalda bazen tarihçiler ve akademisyenlerle röportajlara da yer veriliyor.

2. Kültür & Tarih Sohbetleri

2. Kültür & Tarih Sohbetleri

Sunuculuğunu Cengiz Özdemir ve Ozan Sağsöz'ün yaptığı bu program, farklı tarihî konuların uzman konuklarla derinlemesine tartışıldığı keyifli sohbetler sunuyor. Programda, tarihî olaylar, kültürel gelişmeler ve medeniyetler üzerine geniş bir yelpazede konular ele alınıyor. Özellikle tarih ve kültür meraklıları için zengin içerikler barındırıyor.

3. Tarih TV

3. Tarih TV

Tarih TV, Türk ve dünya tarihine dair çeşitli belgeseller, söyleşiler ve programlar sunan bir YouTube kanalı. Kanalda, tarihî kişilikler, olaylar ve dönemler hakkında derinlemesine içerikler bulabilirsiniz. Ayrıca, ünlü tarihçilerle yapılan röportajlar ve konferanslar da mevcut.

4. Timeline - World History Documentaries

4. Timeline - World History Documentaries

Timeline, dünya tarihine dair kapsamlı belgeseller sunan bir YouTube kanalıdır. Antik medeniyetlerden modern tarihe kadar pek çok konuyu ele alan kanal, kaliteli prodüksiyonlarıyla dikkat çekiyor. İngilizce içerik sunan kanal, farklı dönemler ve olaylar hakkında derinlemesine bilgiler sağlıyor.

5. Tarih Söyleşileri

5. Tarih Söyleşileri

Bu program, farklı tarihî konuların uzman konuklarla tartışıldığı söyleşiler sunuyor. Eğitim, kültür, medeniyetler ve daha fazlası hakkında derinlemesine sohbetler içeriyor. Özellikle akademik bir bakış açısıyla tarihî konuları keşfetmek isteyenler için ideal.

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6. Kronik Tarih

6. Kronik Tarih

Kronik Tarih, tarihi olayları derinlemesine inceleyen ve izleyicilerine kapsamlı bilgiler sunan bir YouTube kanalı. Kanalda, farklı dönemlere ait önemli olaylar, savaşlar ve tarihi figürler hakkında detaylı videolar bulabilirsiniz. Özellikle 'Hristiyanlık Neden İkiye Bölündü?' gibi videolarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

7. DFT Tarih

7. DFT Tarih
s.yeniankara.com.tr

Kronik Tarih, tarihi olayları derinlemesine inceleyen ve izleyicilerine kapsamlı bilgiler sunan bir YouTube kanalı. Kanalda, farklı dönemlere ait önemli olaylar, savaşlar ve tarihi figürler hakkında detaylı videolar bulabilirsiniz. Özellikle 'Hristiyanlık Neden İkiye Bölündü?' gibi videolarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

8. Efsane Bir Temizlik Asistanı

Bu videoda Philips’in ıslak ve kuru temizliği bir arada sunan Aqua Trio’su gözler önüne seriliyor. “Evim mis gibi olsun, ama kolayca!” diyorsanız, detaylı incelemesiyle bu süpürge adeta size yol gösteriyor. İzlerken hem ev işlerine dair pratik fikirler alabilir hem de temizlik rutininizi nasıl daha keyifli hale getireceğinizi keşfedebilirsiniz.

📺 Hemen izle: https://www.youtube.com/watch?v=6qkojb3bSCs

9. Kültür Tarihi

9. Kültür Tarihi

Kültür Tarihi kanalı, medeniyetlerin kültürel gelişimlerini ve tarihsel süreçlerini ele alıyor. Kanalda, farklı kültürlerin sanat, edebiyat, mimari ve gelenekleri üzerine bilgilendirici videolar bulabilirsiniz. Özellikle kültürel miras ve tarihi eserlerle ilgili hazırlanan içerikler oldukça dikkat çekici.

10. Uzak Zamanlar

10. Uzak Zamanlar

Uzak Zamanlar, tarihin farklı dönemlerini derinlemesine anlatan bir YouTube kanalı. Kanalda, antik çağlardan modern döneme kadar geniş bir yelpazede içerikler yer alıyor. Savaşlar, imparatorluklar ve ünlü tarihi figürler üzerine hazırlanan videolar sayesinde izleyiciler, geçmişe dair kapsamlı bilgiler edinme fırsatı buluyor.

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11. Fırat Gökdemir

11. Fırat Gökdemir

Fırat Gökdemir'in YouTube kanalı, tarih meraklıları için zengin içerikler sunuyor. Kanalda, farklı dönemlere ait önemli olaylar, savaşlar ve tarihi kişilikler hakkında detaylı videolar var. Özellikle Fırat Gökdemir eski video görüntülerini renklendirerek yeniden düzenliyor ve özellikle Kurtuluş Savaşı dönemiyle ilgili ilginç içerikler sunuyor.

12. Tüm Evi Süpüren Sessiz Kahraman!

“Ev temizliği? Beni hiç yormasın ama her şey pırıl pırıl olsun!” diyenlerdenseniz, Philips 7000 Serisi robot süpürgeye bayılacaksınız. Bu videoda, hareketli paspasından akıllı navigasyonuna kadar tüm özellikleri masaya yatırılıyor. Robot süpürgelerin dünyasına giriş yapmak istiyorsanız, ev işlerini sizin için halleden bu mucizeyi izlemelisiniz!

📺 Hemen izle: https://www.youtube.com/watch?v=gDTNyhi038I**

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sabrina
sabrina
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