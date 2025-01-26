Ev İşleri Yaparken Arkada Çalsın! Youtube’da Yayınlanmış 12 Güzel Program
Ev İşleri Yaparken Arkada Çalsın! Youtube’da Yayınlanmış 12 Güzel Program
Ev işleriyle meşgulken bir yandan eğlenmek, bir yandan öğrenmek mümkün! Süpürge sesi, bulaşık şıngırtısı ya da çamaşır makinesi döngüsüne eşlik edecek keyifli YouTube programlarını sizin için derledik. Bu listeyle hem işleri bitirecek hem de kendinizi bir kahve molasında ödüllendirmiş gibi hissedeceksiniz.
Hadi başlayalım!
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1. Tarih Obası
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2. Kültür & Tarih Sohbetleri
3. Tarih TV
4. Timeline - World History Documentaries
5. Tarih Söyleşileri
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6. Kronik Tarih
7. DFT Tarih
8. Efsane Bir Temizlik Asistanı
9. Kültür Tarihi
10. Uzak Zamanlar
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11. Fırat Gökdemir
12. Tüm Evi Süpüren Sessiz Kahraman!
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