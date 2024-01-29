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Ev İşi Yapmaktan Bıkanlar Buraya: Keşke Biz Dokunmadan Gerçekleşse Dediğimiz 10 Şey

etiket Ev İşi Yapmaktan Bıkanlar Buraya: Keşke Biz Dokunmadan Gerçekleşse Dediğimiz 10 Şey

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
29.01.2024 - 13:46

Kimisi için terapi gibi olsa da ev işi yapmak bazen oldukça zahmetli olabiliyor. Örneğin ütü yapmayı kimisi çok sever ama bazısı vardır ki ütü yapmaktan nefret eder. Elimizi değdirmeden hallolmasını istediğimiz ev işlerini bu listemizde görebilirsiniz. Merak etmeyin, dokunmadan gerçekleşsin dediğimiz ev işlerini pek çoğumuz istiyor aslında!

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1. Uyandıktan sonra yatağımız kendi kendine toplansa ne güzel olurdu!

Her sabah uyandığımızda yatağımızı toplamak, günün en zor görevlerinden biri olabiliyor. Keşke uyandıktan sonra yatağımız kendi kendine toplansa da bu zahmetten kurtulsak!

2. Kirli sepetindeki kıyafetleri ayıklamak zorunda kalmasak fena olmazdı.

Beyazlar, renkliler, siyahlar, pamuklular, yünlüler... Zaten hepsi kirli ve hepsini aynı anda yıkamayı düşünmüyor değiliz. Ancak kıyafetleri ayrı ayrı yıkamak gerekiyor her zaman. Bu iş de kendi kendine hallolsa keşke...

3. Kıyafetleri yıkadık da, kendi kendine katlansalar bizi büyük bir zahmetten kurtarırlar.

Kıyafetleri makineden çıkardık ve kuruttuk ama bir de katlayıp dolaba kaldırma işi var. Düşününce bile yorgunluk çöktü... 😓

4. Kıyafet ütülemeyi sevmeyenler el kaldırsın! 🙋♂️

En çok sevilmeyen ev işlerinden biri de şüphesiz ütü yapmak. Jilet gibi gömlekler ve kırışıksız pantolonlar giymek tabii ki isteriz ama şimdi gömlek yakasını ütülemek ile kim uğraşacak?

5. Akşam eve geldiğimiz zaman yemeğimizin hazır olmasını kim istemez ki?

Evet, yemek yapmak ve yemek yemek en güzel aktivitelerden ve ev işlerinden biri olabilir. Peki ya yemekler kendi kendine hazırlanıp pişseydi de biz öyle yemek yeseydik? Hayali bile güzel! 🤩

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6. Peki kirli bulaşıklar kendi kendine toplanıp temizlense?

6. Peki kirli bulaşıklar kendi kendine toplanıp temizlense?

Güzel bir yemekten veya kahvaltıdan sonra masayı kim toplayacak derdi sarar etrafı. Bulaşıklar kendi kendine toplansa ve biz de güzel bir kahve içebilsek keşke...

7. Yıkanan bulaşıklar da mutfak dolaplarına otomatik olarak dizilse...

Evet bulaşıklar yıkandı da şimdi onları dizmesi var. El değmeden tüm bulaşıklar mutfak dolaplarına dizilse de bu yükten kurtulsak.

8. Yerler kendi kendine temizlense dediğimiz anlar mutlaka oluyordur.

Tamam kabul, robot süpürgeler bir noktada temizlik konusunda işimizi kolaylaştırıyor ama yerleri istediğimiz gibi temizlemediği anlar oluyor. Yerler kendi kendine temizlense fena mı olurdu!

9. Hijyen konusunda kırmızı çizgileri olanlar için banyo temizlemek en zahmetli ev işlerinden biri.

9. Hijyen konusunda kırmızı çizgileri olanlar için banyo temizlemek en zahmetli ev işlerinden biri.

Temiz bir lavaboda ellerimizi yıkamak ve hijyenik bir banyoda duş almak keyiflidir. Banyonun kendi kendine temizlenmesi, duş keyfimizi iki katına çıkarabilirdi.

10. Çöpler kendi kendine konteynere gitse...

Evde genellikle çöpü kim çıkaracak tartışması hiç bitmez. Bu tartışmanın bitmesi için çöpün acilen kendi kendine çıkması gerekiyor.

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