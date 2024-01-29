Ev İşi Yapmaktan Bıkanlar Buraya: Keşke Biz Dokunmadan Gerçekleşse Dediğimiz 10 Şey

Kimisi için terapi gibi olsa da ev işi yapmak bazen oldukça zahmetli olabiliyor. Örneğin ütü yapmayı kimisi çok sever ama bazısı vardır ki ütü yapmaktan nefret eder. Elimizi değdirmeden hallolmasını istediğimiz ev işlerini bu listemizde görebilirsiniz. Merak etmeyin, dokunmadan gerçekleşsin dediğimiz ev işlerini pek çoğumuz istiyor aslında!