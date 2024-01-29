Ev İşi Yapmaktan Bıkanlar Buraya: Keşke Biz Dokunmadan Gerçekleşse Dediğimiz 10 Şey
Ev İşi Yapmaktan Bıkanlar Buraya: Keşke Biz Dokunmadan Gerçekleşse Dediğimiz 10 Şey
Kimisi için terapi gibi olsa da ev işi yapmak bazen oldukça zahmetli olabiliyor. Örneğin ütü yapmayı kimisi çok sever ama bazısı vardır ki ütü yapmaktan nefret eder. Elimizi değdirmeden hallolmasını istediğimiz ev işlerini bu listemizde görebilirsiniz. Merak etmeyin, dokunmadan gerçekleşsin dediğimiz ev işlerini pek çoğumuz istiyor aslında!
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1. Uyandıktan sonra yatağımız kendi kendine toplansa ne güzel olurdu!
2. Kirli sepetindeki kıyafetleri ayıklamak zorunda kalmasak fena olmazdı.
3. Kıyafetleri yıkadık da, kendi kendine katlansalar bizi büyük bir zahmetten kurtarırlar.
4. Kıyafet ütülemeyi sevmeyenler el kaldırsın! 🙋♂️
5. Akşam eve geldiğimiz zaman yemeğimizin hazır olmasını kim istemez ki?
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6. Peki kirli bulaşıklar kendi kendine toplanıp temizlense?
7. Yıkanan bulaşıklar da mutfak dolaplarına otomatik olarak dizilse...
8. Yerler kendi kendine temizlense dediğimiz anlar mutlaka oluyordur.
9. Hijyen konusunda kırmızı çizgileri olanlar için banyo temizlemek en zahmetli ev işlerinden biri.
10. Çöpler kendi kendine konteynere gitse...
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