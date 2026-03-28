Ev İlanlarında Yeni Taktik: Fiyat Düşürülüp İlan Kaldırılıyor

“Bugün takibimdeki bir evin fiyatı aşırı düştü. Çok ucuz diye hafif bir kıllandım, biraz araştırıp öyle arayayım dedim. Akşamına ilan kapandı. Kaptılar güzelim evi diye üzülürken öğrendimki işin aslı sanırım maliye sahibinden verisi istiyormuş ve satılmadan önce tapuda gösterilecek fiyatı girip ilandan öyle kaldırıyorlarmış. Bu taktiği de böylece öğrenmiş oldum. Yine evsiz kaldık yani ahhaha.”