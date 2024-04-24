Ev Fiyatlarının Düşüşü Uzun Sürmeyecek mi? 10 Günde Çimento Fiyatı Yüzde 43 Arttı
Ev Fiyatlarının Düşüşü Uzun Sürmeyecek mi? 10 Günde Çimento Fiyatı Yüzde 43 Arttı
Müteahhitler, bayram öncesi 50 kilo olan çimento torbasının fiyatının 1.750 liradan 2.500 liraya çıktığını söylerken, maliyetlerdeki artışın bu zamma konu olmaması nedeniyle konut üretiminde duraklama bekleniyor.
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Ev fiyatlarındaki artış, enflasyonun gerisinde kalırken, ev almak halen bir hayal boyutunda olmayı sürdürüyor.
Geçen yıl yaz döneminde 1,5 milyon liralık bir daire maliyetinin arsa hariç yapım maliyeti günümüzde 2 milyon TL oldu.
Maliyetlerdeki artışlar da müteahhitleri etkiliyor.
Bayram öncesi 50 kiloluk bir çimento torbası 1.750 liraya satılırken, 10 gün sonrasında yüzde 43 oranında zamla 2.500 liraya satılıyor.
"Hiçbir maliyet artışı yokken bu zammın sebebini anlayamıyoruz."
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Anadolu Yakası İnşaatçıları Derneği Başkan Yardımcısı Ahmet Erkutoğlu da vatandaşların al-sat yapan küçük müteahhitlere mecbur kaldığını ve bu koşullarda "yarım kalan inşaatlar krizi" beklendiğini vurguladı.
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