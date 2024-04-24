Ev Fiyatlarının Düşüşü Uzun Sürmeyecek mi? 10 Günde Çimento Fiyatı Yüzde 43 Arttı

Kurlarda ya da hammaddede bir artış olmamasına karşın yapılan fahiş zammı İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Başkanı Tahir Tellioğlu, 'Fırsatçılık var burada' diye nitelendirdi.

Tellioğlu, 'Rekabet Kurumu görevini yapamıyor. Camda da fiyat artışları ve tedarik sorunları var. İşçiliğimiz de çok artıyor. Ortalama bir işçi mühendislerin iki katını alıyor. Bütün bunlar birleşince müteahhitte konut yapma iştahı kalmıyor. Ev yapmak zorlaşıyor, bu da insanlarımızın ev almasını zorlaştırıyor' dedi.