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Ev Fiyatlarının Düşüşü Uzun Sürmeyecek mi? 10 Günde Çimento Fiyatı Yüzde 43 Arttı

Ev Fiyatlarının Düşüşü Uzun Sürmeyecek mi? 10 Günde Çimento Fiyatı Yüzde 43 Arttı

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
24.04.2024 - 15:28

Müteahhitler, bayram öncesi 50 kilo olan çimento torbasının fiyatının 1.750 liradan 2.500 liraya çıktığını söylerken, maliyetlerdeki artışın bu zamma konu olmaması nedeniyle konut üretiminde duraklama bekleniyor.

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Ev fiyatlarındaki artış, enflasyonun gerisinde kalırken, ev almak halen bir hayal boyutunda olmayı sürdürüyor.

Ev fiyatlarındaki artış, enflasyonun gerisinde kalırken, ev almak halen bir hayal boyutunda olmayı sürdürüyor.

Faizlerdeki yükseliş bir yandan, ev fiyatlarının geldiği seviyelerin yüksek olması bir yandan alım gücüyle dertlenen vatandaş ev almayı hayal ediyor. Ancak fiyatlardaki yükseliş arzdaki sorunlarla yeniden tetiklenebilir.

Geçen yıl yaz döneminde 1,5 milyon liralık bir daire maliyetinin arsa hariç yapım maliyeti günümüzde 2 milyon TL oldu.

Geçen yıl yaz döneminde 1,5 milyon liralık bir daire maliyetinin arsa hariç yapım maliyeti günümüzde 2 milyon TL oldu.

Fiyatlardaki artış, konut satışlarının da yılın ilk 3 ayında yüzde 13 azalmasına neden oldu. Kredili satışlarda düşü de yüzde 50'den fazla oldu.

Detayları burada.

Maliyetlerdeki artışlar da müteahhitleri etkiliyor.

Maliyetlerdeki artışlar da müteahhitleri etkiliyor.

Yeni ev yapmaktan uzaklaşan inşaatçılar, Cumhuriyet'ten Ali Can Polat'ın haberine göre, çimento fiyatlarının bayramdan bu yana henüz 15 gün geçmeden yüzde 43 oranında zamlandığını açıkladı. 

Maliyetten bağımsız yapılan zamlar inşaat sektör temsilcilerini protestoya yöneltti.

Bayram öncesi 50 kiloluk bir çimento torbası 1.750 liraya satılırken, 10 gün sonrasında yüzde 43 oranında zamla 2.500 liraya satılıyor.

Bayram öncesi 50 kiloluk bir çimento torbası 1.750 liraya satılırken, 10 gün sonrasında yüzde 43 oranında zamla 2.500 liraya satılıyor.

Kurlarda ya da hammaddede bir artış olmamasına karşın yapılan fahiş zammı İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Başkanı Tahir Tellioğlu, 'Fırsatçılık var burada' diye nitelendirdi.

Tellioğlu, 'Rekabet Kurumu görevini yapamıyor. Camda da fiyat artışları ve tedarik sorunları var. İşçiliğimiz de çok artıyor. Ortalama bir işçi mühendislerin iki katını alıyor. Bütün bunlar birleşince müteahhitte konut yapma iştahı kalmıyor. Ev yapmak zorlaşıyor, bu da insanlarımızın ev almasını zorlaştırıyor' dedi.

"Hiçbir maliyet artışı yokken bu zammın sebebini anlayamıyoruz."

"Hiçbir maliyet artışı yokken bu zammın sebebini anlayamıyoruz."

İnşaatçılar gelecek hafta 'istihdam azaltarak inşaat durdurma' dahil her türlü protesto yolunu arayacaklarını söylerken, İstanbul İnşaatçılar Derneği Genel Sekreteri Kubilay Salihvatandaş 'Yüzde 25 zammı duyunca, seçim öncesi baskılanan maliyetlerdir diye düşündük. Ama yüzde 43’lük bir zam daha altüst etti dengemizi. Hiçbir maliyet artışı yokken bu zammın sebebini anlayamıyoruz' dedi.

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Anadolu Yakası İnşaatçıları Derneği Başkan Yardımcısı Ahmet Erkutoğlu da vatandaşların al-sat yapan küçük müteahhitlere mecbur kaldığını ve bu koşullarda "yarım kalan inşaatlar krizi" beklendiğini vurguladı.

Anadolu Yakası İnşaatçıları Derneği Başkan Yardımcısı Ahmet Erkutoğlu da vatandaşların al-sat yapan küçük müteahhitlere mecbur kaldığını ve bu koşullarda "yarım kalan inşaatlar krizi" beklendiğini vurguladı.

Merkez Bankası verilerine göre konut fiyatlarındaki artış enflasyon karşısında düşüşe yönelmişti.

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