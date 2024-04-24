Merkez Bankası Açıkladı: Ev Fiyatlarında Düşüş Başladı!
Merkez Bankası Açıkladı: Ev Fiyatlarında Düşüş Başladı!
Merkez Bankası, Konut Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Yıllar sonra ev fiyatlarında düşüş görüldü.
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Merkez Bankası, Konut Fiyat Endeksi verilerine göre, 2024 Şubat ayında fiyatlar yüzde 2,2 oranında arttı.
2019 yılından bu yana bu artış ilk kez enflasyonun altında kalarak reel bazda yüzde 5,1 oranında azalış gösterdi.
Türkiye'de ortalama (120 metrekare) bir evin fiyatı 3 milyon 763 bin 740 TL olurken, İstanbul'da da ortalama bir evin fiyatı 5 milyon 450 bin 484 lira oldu.
Bu konuda merak edilenleri Dr. Ahmet Büyükduman ile konuşmuştuk: Onedio’da Ekonomi 6. Bölüm: Ev Fiyatları, Arsa Balonu, Nasıl Ev Alınır, Faizler Düşer mi?
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