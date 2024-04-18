Konut Satışlarında Azalma Sürdü: Yabancılar Yarı Yarıya Azaldı
Konut Satışlarında Azalma Sürdü: Yabancılar Yarı Yarıya Azaldı
Türkiye genelinde konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %0,1 azalarak 105 bin 394 oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Türkiye genelinde konut satışları Mart'ta yıllık %0,1 azaldı.
Konut satışları Ocak-Mart döneminde %1,3 azaldı.
Kredi faizlerindeki yükselişin de etkisiyle ipotekli konut satışları yüzde 49 düştü.
İlk el konut satış sayısı arttı.
Yabancılara Mart ayında yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,9 azaldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın