Ev Almanın Tam Zamanı: Parası Olan Fiyatları Pazarlıkla Düşürebiliyor!
Ev Almanın Tam Zamanı: Parası Olan Fiyatları Pazarlıkla Düşürebiliyor!
Konut fiyatlarının yükselişi enflasyonun altında kalırken, uzmanlar yabancı talebindeki azalma ve kredilerdeki son gelişmelerin ev satışlarını zorlaştırdığını bunun da alıcının elini güçlendirdiğini söylüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Konut fiyatlarında artış, enflasyonu geçemiyor.
Konut satışları da azalıyor.
Konut fiyatlarındaki reel düşüş, araştırmalara ve firmaların verilerine de yansıdı.
Yılın ilk 4 ayında konut satış fiyatlarındaki artış oranı yüzde 9 olurken, enflasyon oranı yüzde 18,72 olduğundan reel düşüş 2024'te hızlandı.
"Alıcının eli güçlü çünkü herkes satmak istiyor"
İçeriğin Devamı Aşağıda
Gayrimenkul Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği (GAPAS) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Özcan, konut maliyetlerinin artışını sürdüğünü belirtti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın