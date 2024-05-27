Ev Almanın Tam Zamanı: Parası Olan Fiyatları Pazarlıkla Düşürebiliyor!

Özcan, piyasanın daraldığını, yabancı talebinin azaldığını ve kredilerin kısıtlandığını belirtirken, iç satışları negatif etkilenmesiyle pazarlıkla satış fiyatını düşürmenin mümkün olduğunu söyleyerek, 'Şu an almak için doğru zaman olduğunu düşünüyorum' dedi.

Özcan, satışların ve üretimin yavaşlamasının kiralık konutlara etki edebileceğini söylerken, TOKİ, Emlak Konut ve Kiptaş gibi kurumların kiralık konut üretimine ağırlık vermesinin şart olduğunu da vurguladı.