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Ev Almanın Tam Zamanı: Parası Olan Fiyatları Pazarlıkla Düşürebiliyor!

Ev Almanın Tam Zamanı: Parası Olan Fiyatları Pazarlıkla Düşürebiliyor!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
27.05.2024 - 16:04

Konut fiyatlarının yükselişi enflasyonun altında kalırken, uzmanlar yabancı talebindeki azalma ve kredilerdeki son gelişmelerin ev satışlarını zorlaştırdığını bunun da alıcının elini güçlendirdiğini söylüyor.

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Konut fiyatlarında artış, enflasyonu geçemiyor.

Konut fiyatlarında artış, enflasyonu geçemiyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Konut Fiyat Endeksi (KFE) ev fiyatlarındaki 'reel' düşüşün yüzde 16'nın üstünde olduğunu gösteriyor.

Konut satışları da azalıyor.

Konut satışları da azalıyor.

TCMB'nin son verilerine göre KFE, Mart 2024'te aylık yüzde 1,2 ve yıllık yüzde 52 oranında artış gösterse de enflasyon verilerinin aylık yüzde 3,16, yıllık yüzde 68,5 artış yönünde olmasıyla konut fiyatlarındaki artış enflasyonun 16,5 puan altında kaldı.

Konut fiyatlarındaki reel düşüş, araştırmalara ve firmaların verilerine de yansıdı.

Konut fiyatlarındaki reel düşüş, araştırmalara ve firmaların verilerine de yansıdı.

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) ile sahibinden.com işbirliğinde hazırlanan 'Sahibindex Satılık Konut Piyasası Görünümü: Mayıs 2024' başlıklı raporda, nisan ayındaki tablo 10 aydır konut fiyatlarının düştüğünü gösterdi. 

Araştırmada, reel fiyatlardaki yıllık düşüş yüzde 16,3 olurken, konut talebi endeksi de yüzde 6 azaldı.

Endeksa verilerinde de son bir yılda konut fiyatlarındaki artış yüzde 54 olurken, enflasyon verisinin yüzde 69,8 olmasıyla reel düşüş yüzde 15,8 oldu.

Yılın ilk 4 ayında konut satış fiyatlarındaki artış oranı yüzde 9 olurken, enflasyon oranı yüzde 18,72 olduğundan reel düşüş 2024'te hızlandı.

Yılın ilk 4 ayında konut satış fiyatlarındaki artış oranı yüzde 9 olurken, enflasyon oranı yüzde 18,72 olduğundan reel düşüş 2024'te hızlandı.

Endeksa Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, gayrimenkul satışlarına özellikle krediye ulaşımın zorlaşması nedeniyle parası nakitte olanların hakim olduğunu belirtti. 

Özellikle üst segment konutlarda fiyatların düştüğünü belirten Öğüt, konut fiyatlarındaki reel düşüşün nominale yansımasının beklenenden daha uzun sürebileceğini söylerken, 2 yıl içinde nominal düşüşlerin de görülmesini beklediklerini açıkladı.

"Alıcının eli güçlü çünkü herkes satmak istiyor"

"Alıcının eli güçlü çünkü herkes satmak istiyor"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Gayrimenkul Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Hakan Akdoğan, konut satışlarında fiyatların nominal nazda artışının eski hızında olmadığını belirtirken, satış fiyatı üzerinden direkt indirim yapanların da olduğunu belirtti. 'Alıcının eli güçlü çünkü herkes satmak istiyor' diyen Akdoğan, satış sürelerinin uzadığını söylerken, pazarlık süreçlerinin alıcı lehine değiştiğini, fiyatlarda yüzde 10-15 marj değişimleri görüldüğünü açıkladı ve şunları ekledi:

Yatırım için değil de oturum amaçlı alım talebi yoğunlaşmış durumda.

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Gayrimenkul Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği (GAPAS) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Özcan, konut maliyetlerinin artışını sürdüğünü belirtti.

Gayrimenkul Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği (GAPAS) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Özcan, konut maliyetlerinin artışını sürdüğünü belirtti.

Özcan, piyasanın daraldığını, yabancı talebinin azaldığını ve kredilerin kısıtlandığını belirtirken, iç satışları negatif etkilenmesiyle pazarlıkla satış fiyatını düşürmenin mümkün olduğunu söyleyerek, 'Şu an almak için doğru zaman olduğunu düşünüyorum' dedi. 

Özcan, satışların ve üretimin yavaşlamasının kiralık konutlara etki edebileceğini söylerken, TOKİ, Emlak Konut ve Kiptaş gibi kurumların kiralık konut üretimine ağırlık vermesinin şart olduğunu da vurguladı.

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