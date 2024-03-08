Euro 35 TL'yi Test Edince Sosyal Medyada Yorumlar Coştu

Dün (7 Mart 2024) 35,11, bugün de (8 Mart 2024) 35,20 seviyesini test eden kurda, dolarda da yükseliş 32 sınırına dayandı. Dolar/TL, 6 Mart'ta 32'nin üzerini görürken, bugün de 31,95 seviyesine kadar çıktı.