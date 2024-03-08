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Euro 35 TL'yi Test Edince Sosyal Medyada Yorumlar Coştu

Euro 35 TL'yi Test Edince Sosyal Medyada Yorumlar Coştu

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
08.03.2024 - 13:48

Euro/TL, 35 seviyesinin üstüne çıkınca sosyal medyada yorumlar yoğunlaşırken, dolar 32 sınırına dayandı, ons altın da rekor kırdı.

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TL'nin değer kaybı sürerken, Euro kuru 35'in üzerine çıktı.

TL'nin değer kaybı sürerken, Euro kuru 35'in üzerine çıktı.

Dün (7 Mart 2024) 35,11, bugün de (8 Mart 2024) 35,20 seviyesini test eden kurda, dolarda da yükseliş 32 sınırına dayandı. Dolar/TL, 6 Mart'ta 32'nin üzerini görürken, bugün de 31,95 seviyesine kadar çıktı.

Ons altın 2.171,09 dolar ile yeni bir rekor kırarken, gram altın da 2 bin 230 liraya kadar çıktı.

Ons altın 2.171,09 dolar ile yeni bir rekor kırarken, gram altın da 2 bin 230 liraya kadar çıktı.

Sosyal medyada euro kurunun 35 TL olması ilgi çekerken,

Sosyal medyada euro kurunun 35 TL olması ilgi çekerken,
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Kapalıçarşı'da da Mayıs 2023 seçimlerindeki gibi makasın açılması dikkatle izleniyor.

Kapalıçarşı'da da Mayıs 2023 seçimlerindeki gibi makasın açılması dikkatle izleniyor.
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Yurt içinde yeniden döviz talebinin artması emareleri dikkat çekerken,

Yurt içinde yeniden döviz talebinin artması emareleri dikkat çekerken,
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Kurlardaki yükselişin enflasyona geçişkenliği de sorgulanıyor.

Kurlardaki yükselişin enflasyona geçişkenliği de sorgulanıyor.
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Mayıs-Haziran aylarında zirve beklenen enflasyonda

Mayıs-Haziran aylarında zirve beklenen enflasyonda
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Seçim sonrası döviz kurlarında artış beklentisi de tetikleniyor.

Seçim sonrası döviz kurlarında artış beklentisi de tetikleniyor.
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Siz ne dersiniz?

Siz ne dersiniz?
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