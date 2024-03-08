Euro 35 TL'yi Test Edince Sosyal Medyada Yorumlar Coştu
Euro 35 TL'yi Test Edince Sosyal Medyada Yorumlar Coştu
Euro/TL, 35 seviyesinin üstüne çıkınca sosyal medyada yorumlar yoğunlaşırken, dolar 32 sınırına dayandı, ons altın da rekor kırdı.
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TL'nin değer kaybı sürerken, Euro kuru 35'in üzerine çıktı.
Ons altın 2.171,09 dolar ile yeni bir rekor kırarken, gram altın da 2 bin 230 liraya kadar çıktı.
Sosyal medyada euro kurunun 35 TL olması ilgi çekerken,
Kapalıçarşı'da da Mayıs 2023 seçimlerindeki gibi makasın açılması dikkatle izleniyor.
Yurt içinde yeniden döviz talebinin artması emareleri dikkat çekerken,
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Kurlardaki yükselişin enflasyona geçişkenliği de sorgulanıyor.
Mayıs-Haziran aylarında zirve beklenen enflasyonda
Seçim sonrası döviz kurlarında artış beklentisi de tetikleniyor.
Siz ne dersiniz?
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