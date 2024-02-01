Estetikle Geçirdiği Değişimle Konuşulan Ceylan Şimdi de Milyonluk Teknesiyle Hava Attı!
Estetikle Geçirdiği Değişimle Konuşulan Ceylan Şimdi de Milyonluk Teknesiyle Hava Attı!
Geçirdiği estetik operasyonlar sonucu tanınamayacak hale gelen Ceylan, adeta Barbie bebeğe dönmüştü. Şimdi de milyonluk teknesini paylaşarak adeta nispet yaptı!
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Halk müziği sanatçısı Ceylan'ı tanıyanlar vardır: Yıllar içerisinde sık sık imaj değiştiren ünlü şarkıcı, estetikleriyle bir dönem dillerden düşmemişti.
Bir ara "Görüntüm doğal" sözleriyle kafamızı karıştıran Ceylan, kendisini ezelden tanımazsak hepimizi kandıracaktı!
Daha sonra "Yüzümü o kadar değiştirdim ki telefonum tanımıyor" sözleriyle samimi itiraflarda bulunmuştu.
Ceylan şimdi de son paylaşımıyla adeta nispet yaptı: Ünlü isim, aldığı yeni teknesi ile poz verdi.
"Bu minnoşu yaza Bodrum'a götürüyorum" notunu düşen Ceylan, milyonluk minnoşu ile adeta göz doldurdu!
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