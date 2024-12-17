Estetik Cerrahi ile Gençlik Yıllarına Dönüş Yapan Kadın Viral Oldu!
Estetik Cerrahi ile Gençlik Yıllarına Dönüş Yapan Kadın Viral Oldu!
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Bir estetik cerrahın sosyal medyada paylaştığı öncesi ve sonrası görüntüleri büyük yankı uyandırdı. Orta yaşlı bir kadın estetik ameliyatla neredeyse 20 yıl öncesine döndü.
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Hastanın yüzündeki sarkmalar alınarak cildi gerildi, ince çizgiler yok edildi ve doğal görünümlü bir çehre ortaya çıktı. Hasta yeni görünümüne kavuşmaktan son derece memnun olduğunu belirtti.
Cerrahın başarısı sosyal medyada kısa sürede büyük beğeni topladı.
İşte son hali👇
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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