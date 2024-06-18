Esnaflık Kültürü ve Dayanışmasının Uzun Yıllar Boyunca Yaşaması İçin Gereken 10 Şey
Esnaflık Kültürü ve Dayanışmasının Uzun Yıllar Boyunca Yaşaması İçin Gereken 10 Şey
Türk toplumunda esnaflık, Osmanlı'daki ahilik sisteminden kalan çok kültürlü bir sistemdir. İçinde farklı iş kollarını ve sektörleri barındıran esnaflıkta, dayanışma ve birlik de bu nedenle oldukça önemlidir. Çünkü birbirini kollayan ve kültürel değerlerine sahip çıkan esnaflar hem zamana meydana okur hem de birlikte yükselirler.
Peki nedir bu esnaflık kültürü?
İşte detaylar!
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1. Usta-çırak ilişkisini sürdürmek
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2. Esnaf odalarına katılmak
3. Esnaf derneklerini desteklemek
4. Bilgi paylaşımını artırmak
5. Teknolojiden faydalanmak
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