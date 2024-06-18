Esnaflık Kültürü ve Dayanışmasının Uzun Yıllar Boyunca Yaşaması İçin Gereken 10 Şey

Esnaflar, genellikle belirli alanlarda kümelenirler. Bu durum esnafları sağlıklı rekabete iterek birbirinden öğrenmeye zorlar. Dolayısıyla her esnafın, bir diğer esnafa destek olması ve elinden geldiğince birlikte büyümeye odaklanması çok önemlidir. Örneğin; yerel ürün satışlarını teşvik eden kampanyalar veya müşterileri diğer esnaflara yönlendiren ortak çalışmalar yapılabilir. Böylece tek bir esnaf değil, bütün esnaflar büyümüş olur.