Eskişehir’deki “Dede” Katliamı: Anneanne Çöp Attığı İçin Ölümden Kurtulmuş!
Eskişehir’deki “Dede” Katliamı: Anneanne Çöp Attığı İçin Ölümden Kurtulmuş!
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Adana’dan Eskişehir’e gelen Osman Nuri K., kızı Merve Karabaş ve torunu 7 yaşındaki Alp Karabaş’ı evlerinin önünden vahşice katletmişti.
Acımasıca işlenen cinayetin nedeni de belli oldu.
Katil zanlısı Osman Nuri K. ile eşi Hatice K. arasında anlaşmazlık yaşandığı, bu nedenle Hatice K.'nın 1 ay önce boşanma davası açıp, Eskişehir’deki kızının yanına geldiği tespit edildi.
Hatice K.’nın eşi Osman Nuri K. hakkında uzaklaştırma ve tedbir kararı aldırdığı, ikametlerini öğrenmemeleri için de ev adreslerine gizlilik kararı aldırdığı belirlendi.
Buna rağmen Osman Nuri K.’nın eşi ve kızının bulunduğu evi öğrendiği, gece yarısından sonra sokağa pusu kurup sabah evden çıkmalarını beklediği anlaşıldı.
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Sabah 07.30 sıralarında Hatice K., kızı Merve Karabaş ve 7 yaşındaki oğlu Ata Alp Karabaş’ın evden çıktığını gören Osman Nuri K.’nın kapı önündeki otomobile kurşun yağdırdığı, Hatice K.’nın ise sokağın köşesine çöp atmayı gittiği ve bu sayede de silahlı saldırıdan kurtulduğu tespit edildi.
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