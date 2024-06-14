Eskişehir’deki “Dede” Katliamı: Anneanne Çöp Attığı İçin Ölümden Kurtulmuş!

Eskişehir’de dün gerçekleştirilen anne ve çocuk cinayetinin nedeni belli oldu. Kızı ve torununu öldüren Osman Nuri K. tutuklanırken, katliamı boşandığı eşini öldürmek için yaptığını itiraf etti. Osman Nuri K.’nın eşi Hatice K., olay anında çöpleri atmaya gittiği için ölümden kurtulmuş.