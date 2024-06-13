Eskişehir’de “Dede” Katliamı: Kızını ve Torununu Vahşice Öldürdü
Eskişehir’de “Dede” Katliamı: Kızını ve Torununu Vahşice Öldürdü
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Olay bu sabah saatlerinde Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde meydana geldi. Bir kurumda memur olarak çalışan Merve Karabaş, oğlunu okula götürmek için çıktığı evinden Adana’dan gelerek kapıda bekleyen babası ile karşılaştı.
Bu sırada baba ile kızı arasında nedeni bilinmeyen tartışma yaşandı.
Baba Osman Nur K., arabanın içinde oturan kızını silahla vurarak öldürdü.
Otomobildeki torunu Alp ise araçtan çıkıp kaçtı. Katil Osman Nuri K., torununu da kaçarken arkasından ateş edip öldürdü.
Olayı görenler Osman Nuri K.'ye saldırırken, linç girişimini ise ihbarla adrese gelen polis ekipleri engelledi. Osman Nuri K., polis tarafından gözaltına alındı.
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Merve Karabaş'ın 11 yıllık eşi Ahmet Karabaş da haberi alıp eve geldi. Sokakta eşin ve çocuğunun öldürüldüğünü öğrenen Ahmet Karabaş, gözyaşlarına boğuldu.
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