onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 4 Mayıs 2025 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 4 Mayıs 2025 Amazon Ürün Önerileri

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
04.05.2025 - 12:25

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Temu Türkiye satışı var mı? diye soruyorsanız cevabı evet. Tabii herkes Temu güvenilir bir site mi diye soruyor. Aslında gerekli araştırmayı yaparsanız Temu oldukça güvenilir site. Ama bu kadar ucuz olması biraz kafa karıştırıcı. Temu neden ucuz? Aslında bunun cevabı basit. Ürünler satıcıdan direkt üreticiye ulaştığı için bu kadar ucuz olabiliyor. Burada vergiden de bahsetmek gerek. Temu Türkiye gümrük vergisi ne kadar diye sorabilirsiniz. Türkiye Temu'ya %60 oranında vergi uyguluyor. 

Herkesin heyecanla bir şeyler aldığı Temu'dan bile daha ucuz ürünleri biz bulduk. Amazon'daki ucuz ürünlerle Temu'da dolaşmanıza gerek kalmayacak. Hem işinize yarayacak hem de güzel birçok ürünü kolayca Amazon'dan almak istemez misiniz? Gelin bulduklarımıza beraber bakalım...

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 04.05.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Busstier Paslanmaz Çelik Kesim Panosu – Mutfakta Hijyen ve Dayanıklılık

Busstier Paslanmaz Çelik Kesim Panosu – Mutfakta Hijyen ve Dayanıklılık

Temu'da benzer kesme tahtaları bulunsa da, Busstier Paslanmaz Çelik Kesim Panosu'nun 304 kalite çelikten üretilmiş olması, hijyen ve dayanıklılık açısından fark yaratıyor. 34 x 24 cm boyutlarıyla geniş bir çalışma alanı sunar. Bıçak dostu tasarımı sayesinde bıçaklarınızın ömrünü uzatır. Kolay temizlenebilir yüzeyi ve koku, leke tutmayan yapısıyla mutfakta pratiklik sağlar.

Modica® Lindos Deri Masa Matı – Şıklık ve Koruma Bir Arada

Modica® Lindos Deri Masa Matı – Şıklık ve Koruma Bir Arada

Modica® Lindos Deri Masa Matı'nın su geçirmez ve büyük boyutlu (75 cm x 35 cm) tasarımı, hem ofis hem de ev kullanımı için idealdir. Deri yüzeyi, masanızı çizilmelere karşı korurken, şık görünümüyle çalışma alanınıza estetik katar.

ZWILLING Sorrento Çift Duvarlı Kahve Bardağı – Isıyı Uzun Süre Korur

ZWILLING Sorrento Çift Duvarlı Kahve Bardağı – Isıyı Uzun Süre Korur

ZWILLING Sorrento Çift Duvarlı Kahve Bardağı'nın borosilikat camdan üretilmiş olması, içeceklerinizi uzun süre sıcak veya soğuk tutar. 200 ml hacmiyle ideal bir kahve keyfi sunar. Çift duvarlı tasarımı sayesinde dış yüzeyde terleme yapmaz.

Bluefox Dijital Banyo Tartısı – Hassas ve Şık Tasarım

Bluefox Dijital Banyo Tartısı – Hassas ve Şık Tasarım

Bluefox Dijital Banyo Tartısı'nın 180 kg kapasitesi ve büyük LED ekranı, kullanıcı dostu bir deneyim sunar. Temperli cam yüzeyi ve modern tasarımıyla banyonuza şıklık katar. Hassas ölçüm ve enerji tasarrufu özellikleriyle öne çıkar. Akakce

NPO Nicefeel FC163 Ağız Duşu – Profesyonel Ağız Bakımı

NPO Nicefeel FC163 Ağız Duşu – Profesyonel Ağız Bakımı

NPO Nicefeel FC163 Profesyonel Ağız Duşu'nun 600 ml su haznesi ve masajlı başlığı, diş teli veya protez kullananlar için etkili temizlik sağlar. Ultra sessiz çalışma özelliği ve çok katmanlı filtrasyon sistemiyle ağız sağlığınızı destekler.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Brennenstuhl Priz Kulesi – Pratik ve Güvenli Enerji Dağıtımı

Brennenstuhl Priz Kulesi – Pratik ve Güvenli Enerji Dağıtımı

Brennenstuhl Priz Kulesi'nin 8 priz ve 4 USB portu ile çoklu cihaz kullanımına olanak tanır. TÜV Süd sertifikalı olması, güvenli kullanım sağlar. 2 metrelik kablosu ve kompakt tasarımıyla ofis ve ev kullanımı için idealdir.

YunHan Araba Yıkama Fırçası – Araç Temizliğinde Etkili Çözüm

YunHan Araba Yıkama Fırçası – Araç Temizliğinde Etkili Çözüm

Temu'da benzer fırçalar bulunsa da, YunHan Araba Yıkama Fırçası'nın mikrofiber başlığı, çiziksiz ve etkili temizlik sağlar. Uzun saplı tasarımı sayesinde aracınızın her noktasına kolayca ulaşabilirsiniz. Yıkanabilir ve tekrar kullanılabilir olmasıyla ekonomik bir tercihtir.

Bluefox Dijital Oda Termometresi ve Higrometre – İç Mekan Konforu

Bluefox Dijital Oda Termometresi ve Higrometre – İç Mekan Konforu

Bluefox Dijital Oda Termometresi ve Higrometre'nin büyük ekranı, iç mekan sıcaklık ve nem değerlerini kolayca okumanızı sağlar. Masaüstü, asma veya mıknatıslı kullanım seçenekleriyle esnek bir yerleşim sunar.

Kochler Darbeli Masaj Tabancası – Kas Rahatlatmada Etkili Yardımcı

Kochler Darbeli Masaj Tabancası – Kas Rahatlatmada Etkili Yardımcı

Temu'da benzer masaj aletleri bulunsa da, Kochler Darbeli Titreşimli Şarjlı Sporcu Masaj Tabancası'nın 4 farklı başlığı ve 6 hız kademesi, kaslarınıza uygun masaj deneyimi sunar. Kompakt tasarımı ve şarjlı olmasıyla taşınabilirlik sağlar.

King Ma LED Selfie Işığı – Her Ortamda Mükemmel Aydınlatma

King Ma LED Selfie Işığı – Her Ortamda Mükemmel Aydınlatma

King Ma LED Selfie Işığı'nın 3 renk modu ve akıllı ışık sensörü, farklı ortamlarda ideal aydınlatma sağlar. 2000 mAh şarj edilebilir pili, uzun süreli kullanım sunar. Klipsli tasarımı sayesinde telefonunuza kolayca takabilirsiniz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın