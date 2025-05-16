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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 16 Mayıs 2025 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 16 Mayıs 2025 Amazon Ürün Önerileri

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
16.05.2025 - 15:46

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Temu Türkiye satışı var mı? diye soruyorsanız cevabı evet. Tabii herkes Temu güvenilir bir site mi diye soruyor. Aslında gerekli araştırmayı yaparsanız Temu oldukça güvenilir site. Ama bu kadar ucuz olması biraz kafa karıştırıcı. Temu neden ucuz? Aslında bunun cevabı basit. Ürünler satıcıdan direkt üreticiye ulaştığı için bu kadar ucuz olabiliyor. Burada vergiden de bahsetmek gerek. Temu Türkiye gümrük vergisi ne kadar diye sorabilirsiniz. Türkiye Temu'ya %60 oranında vergi uyguluyor. 

Herkesin heyecanla bir şeyler aldığı Temu'dan bile daha ucuz ürünleri biz bulduk. Amazon'daki ucuz ürünlerle Temu'da dolaşmanıza gerek kalmayacak. Hem işinize yarayacak hem de güzel birçok ürünü kolayca Amazon'dan almak istemez misiniz? Gelin bulduklarımıza beraber bakalım...

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 16.05.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Enyhom Mikrofiber Ekstra Yumuşak Banyo Paspası

Enyhom Mikrofiber Ekstra Yumuşak Banyo Paspası

Enyhom mikrofiber banyo paspası, sabah duş sonrası ayak altına yumuşacık bir dokunuş sunuyor. Kaymaz tabanı sayesinde yerinden oynamıyor, suyu da hızla emiyor. Temu’da benzerleri var ama bu kalınlık ve yumuşaklık Amazon’daki bu modelde başka bir seviyede. Renk seçenekleriyle banyonuzun havasını anında değiştirebiliyor.

Kademeli Ayarlanabilir Şelale Mutfak Armatürü

Kademeli Ayarlanabilir Şelale Mutfak Armatürü

Bu Kademeli Ayarlanabilir Şelale Mutfak Armatürü, mutfakta suyu akıtma işini adeta meditasyona çeviriyor. Dört farklı su akışı modu sayesinde hem pratik hem eğlenceli. Temu’da da var ama su basıncı ve malzeme kalitesi açısından Amazon’daki bu versiyon çok daha güven veriyor. Hem şelale hem de jet modunu bir arada sunması günlük işleri kolaylaştırıyor.

A2ZWORLD Katlanır Araba Güneşlik Şemsiyesi

A2ZWORLD Katlanır Araba Güneşlik Şemsiyesi

A2ZWORLD katlanır araba güneşlik şemsiyesi, özellikle sıcak yaz günlerinde arabayı fırına çevirmeyen nadir ürünlerden. UV ışınlarının %99,9’unu engellediği için direksiyona dokunmak artık korkutucu değil. Temu’da çeşit çok ama Amazon’dan aldığımız bu model hem kolay katlanıyor hem de malzemesi daha dayanıklı. Kaliteli taşıma çantası sayesinde kullanmadığınızda da düzenli duruyor.

ROBEVE Şişme Araç Yatağı ve Elektrikli Pompa

ROBEVE Şişme Araç Yatağı ve Elektrikli Pompa

ROBEVE şişme araç yatağı, uzun yol molalarını konfor seviyesinde bir üst basamağa taşıyor. Elektrikli pompası sayesinde kurulum da birkaç dakikada halloluyor. Temu’da seçenek bol ama biz Amazon’daki bu modeli tercih ettik çünkü hem daha kalın hem de sönmüyor. İki kişilik alan sunmasıyla kamp keyfini arabanın içinde yaşatıyor.

Induktive Ladestation Kablosuz Şarj Cihazı

Induktive Ladestation Kablosuz Şarj Cihazı

Bu Induktive Ladestation kablosuz şarj cihazı, aynı anda hem iPhone’unuzu, hem Apple Watch’unuzu hem de AirPods’unuzu şarj ediyor. Masanın üstünde hem işlevsel hem şık bir görünüm sunuyor. Temu’da da benzerleri mevcut ama Amazon’daki bu modelin mıknatıs gücü ve stabilitesi başka. Gece lambası olarak da kullanılabilen ışıklı tasarımı ekstra artı.

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Vigo Wood - LS011 Minderli Laptop Sehpası

Vigo Wood - LS011 Minderli Laptop Sehpası

Vigo Wood - LS011 minderli laptop sehpası, koltukta çalışmayı sevenler için konforun tanımını değiştiriyor. Altındaki yumuşak minder sayesinde diziniz acımıyor, ahşap tablası da oldukça şık. Temu’da benzeri var ama sağlamlık ve doku hissi olarak Amazon’daki bu ürün bariz önde. Telefon ve kalem yuvaları da kullanım kolaylığını artırıyor.

Aothia Deri Çalışma Masası Altlığı

Aothia Deri Çalışma Masası Altlığı

Aothia deri çalışma masası altlığı, masanızı düzenlerken estetikten de ödün vermeyenlerden. Kaymaz süet tabanı sayesinde sabit duruyor, pembe tonu da ortama zarif bir hava katıyor. Temu’da benzeri gözükse de Amazon’dan aldığımız bu ürünün malzeme kalitesi ve dikişleri çok daha özenli. Su geçirmez yüzeyi sayesinde kahve kazalarına da karşı dayanıklı.

coverzone Katlanabilir Bluetooth Klavye

coverzone Katlanabilir Bluetooth Klavye

coverzone katlanabilir Bluetooth klavye, çantaya at çık stilinde teknolojik bir kurtarıcı. Dokunmatik yüzeyi sayesinde ekstra mouse taşımaya da gerek kalmıyor. Temu’da çokça bulunuyor ama Amazon’daki bu model bağlantı hızı ve tuş hassasiyetiyle öne çıkıyor. Üç farklı işletim sistemiyle uyumlu olması da mobil çalışanlar için harika.

Yangkelly Katlanabilir Tablet Standı

Yangkelly Katlanabilir Tablet Standı

Yangkelly tablet standı, ister video izle ister dijital çizim yap, her açıdan sabit ve sağlam duruyor. Alüminyum alaşımı sayesinde hem hafif hem dayanıklı. Temu’da benzeri bol ama Amazon’daki bu modelin katlama mekanizması çok daha kullanıcı dostu. Alt kısmındaki kaymaz pedler sayesinde cihazlarınız asla kaymıyor.

Figiza Oto Araç Bagaj Düzenleyici Çanta

Figiza Oto Araç Bagaj Düzenleyici Çanta

Figiza oto araç bagaj düzenleyici çanta, aracın arka tarafını karmaşadan kurtarıp her şeyi yerli yerine koyuyor. Sekiz cepli yapısıyla ihtiyaç duyduğunuz her şey elinizin altında oluyor. Temu’da çok alternatif var ama biz Amazon’daki bu organizeri seçtik çünkü hem dik duruyor hem kolay siliniyor. Katlanabilir yapısıyla kullanılmadığında yer kaplamıyor.

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Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu
Onedio Üyesi
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