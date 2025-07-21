onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Eski Polis Cemil Koç Tarafından Öldürülmüştü: Esra Tokyaz Kardeşi Ayşe Tokyaz’ın Görüntülerini Paylaştı

Eski Polis Cemil Koç Tarafından Öldürülmüştü: Esra Tokyaz Kardeşi Ayşe Tokyaz’ın Görüntülerini Paylaştı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
21.07.2025 - 22:42

Türkiye geçtiğimiz hafta korkunç bir kadın cinayetine daha sahne olmuştu. 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz, polislikten ihraç edilen 38 yaşındaki Cemil Koç tarafından öldürülmüş ve cansız bedeni valize koyularak yol kenarına atılmıştı.

Ayşe Tokyaz’ın ikiz kardeşi Esra Tokyaz, kardeşinin yıllar önce çekilmiş bir videosunu paylaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ayşe Tokyaz’ın korkunç şekilde öldürülmesi sonrasında 7 kişi tutuklanmıştı.

Ayşe Tokyaz’ın korkunç şekilde öldürülmesi sonrasında 7 kişi tutuklanmıştı.

Üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz, ayrılmak istediği Cemil Koç tarafından lüks evinde öldürülmüştü. Koç’un 2024 yılında polislikten ihraç edildiği, Diyarbakır’da görevliyken başka bir kadının ölümü sebebiyle de hakim karşısına çıktığı ortaya çıkmıştı.

Kardeşi Esra Tokyaz’dan öldürülen Ayşe için paylaşım geldi.

Kardeşi Esra Tokyaz’dan öldürülen Ayşe için paylaşım geldi.

Ayşe Tokyaz’ın ikiz kardeşi olan Esra Tokyaz, kardeşinin ölümü sonrasında polislerle yaşadıklarını anlatmıştı. İçişleri Bakanlığı da iddialar sonrasında iki müfettişin ihmal iddialarını soruşturmak için görevlendirildiğini duyurmuştu.

Ayşe Tokyaz’ın yıllar önce çekilmiş videosu ise görenleri bir kez daha kahretti.

Esra Tokyaz’ın paylaştığı video 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
2
1
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın