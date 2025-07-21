Eski Polis Cemil Koç Tarafından Öldürülmüştü: Esra Tokyaz Kardeşi Ayşe Tokyaz’ın Görüntülerini Paylaştı

Ayşe Tokyaz’ın ikiz kardeşi olan Esra Tokyaz, kardeşinin ölümü sonrasında polislerle yaşadıklarını anlatmıştı. İçişleri Bakanlığı da iddialar sonrasında iki müfettişin ihmal iddialarını soruşturmak için görevlendirildiğini duyurmuştu.

Ayşe Tokyaz’ın yıllar önce çekilmiş videosu ise görenleri bir kez daha kahretti.