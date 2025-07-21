Eski Polis Cemil Koç Tarafından Öldürülmüştü: Esra Tokyaz Kardeşi Ayşe Tokyaz’ın Görüntülerini Paylaştı
Türkiye geçtiğimiz hafta korkunç bir kadın cinayetine daha sahne olmuştu. 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz, polislikten ihraç edilen 38 yaşındaki Cemil Koç tarafından öldürülmüş ve cansız bedeni valize koyularak yol kenarına atılmıştı.
Ayşe Tokyaz’ın ikiz kardeşi Esra Tokyaz, kardeşinin yıllar önce çekilmiş bir videosunu paylaştı.
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Ayşe Tokyaz’ın korkunç şekilde öldürülmesi sonrasında 7 kişi tutuklanmıştı.
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Kardeşi Esra Tokyaz’dan öldürülen Ayşe için paylaşım geldi.
Esra Tokyaz’ın paylaştığı video 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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