Eski Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız Para Karşılığında Kendini mi Övdürüyor?

Geçtiğimiz aylarda ülkenin gündemine düşen olaylardan biri de çikolata firması Patiswiss'in eski CEO'su Elif Aslı Yıldız'ın bir müşterisiyle girdiği diyalogdu. Ürünün hatalı olduğunu belirten müşteriyi tehdit eden Yıldız bir anda gündem oldu. Büyük zincir marketler ürünlerini raflardan kaldırdı, eski CEO'nun marka haklarından yükselişine tüm geçmişi mercek altına alındı.