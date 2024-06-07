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Eski Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız Para Karşılığında Kendini mi Övdürüyor?

Eski Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız Para Karşılığında Kendini mi Övdürüyor?

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
07.06.2024 - 14:20

Geçtiğimiz aylarda ülkenin gündemine düşen olaylardan biri de çikolata firması Patiswiss'in eski CEO'su Elif Aslı Yıldız'ın bir müşterisiyle girdiği diyalogdu. Ürünün hatalı olduğunu belirten müşteriyi tehdit eden Yıldız bir anda gündem oldu. Büyük zincir marketler ürünlerini raflardan kaldırdı, eski CEO'nun marka haklarından yükselişine tüm geçmişi mercek altına alındı.

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Bir müşteri şikayeti sosyal medyayı etkin kullanan Yıldız'ın önüne düşmüştü hatırlarsınız.

Bir müşteri şikayeti sosyal medyayı etkin kullanan Yıldız'ın önüne düşmüştü hatırlarsınız.

Firmanın CEO'su da bu mesajın ardından büyük tepki görüp görevi devretmek zorunda kaldı.

Firmanın CEO'su da bu mesajın ardından büyük tepki görüp görevi devretmek zorunda kaldı.

Twitter'da pek çok kişi de bu olaydan yola çıkarak firmanın CEO'sunun geçmişini didik didik etti, sert eleştiriler getirdi.

Twitter'da pek çok kişi de bu olaydan yola çıkarak firmanın CEO'sunun geçmişini didik didik etti, sert eleştiriler getirdi.

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23 Derece isimli Twitter hesabının sahibi olan Gökhan Özbek ilk başta bu olayla ilgili paylaşımlarını sildi.

23 Derece isimli Twitter hesabının sahibi olan Gökhan Özbek ilk başta bu olayla ilgili paylaşımlarını sildi.

Ardından Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu'nu öven uzunca bir yazı paylaştı.

Ardından Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu'nu öven uzunca bir yazı paylaştı.
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Muhalif bir kimlik sergilemesine rağmen para karşılığında propoganda tweetleri attığı iddia edilen Özbek'in bunu para karşılığında yaptığı öne sürüldü.

Muhalif bir kimlik sergilemesine rağmen para karşılığında propoganda tweetleri attığı iddia edilen Özbek'in bunu para karşılığında yaptığı öne sürüldü.

Özbek yaygın linç kültüründen dem vurarak herhangi bir maddi çıkar ilişkisine girmediğini paylaştı.

Özbek yaygın linç kültüründen dem vurarak herhangi bir maddi çıkar ilişkisine girmediğini paylaştı.

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Fırat B.

Bu insanların hiç mi utanacağı kimseleri yok. Ailesi arkadaşları çocukları. dün e kadar insanlar ''yeter, neyin peşindesin?'' demesine rağmen ısrarla ve tek... Devamını Gör

YG

Seçim döneminde muhalif Gokhan Özbek bi anda Akp Izmir Adayı Hamza Dağı öven twitler attı. Kılıçdaroğlu gidince paraya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Kılıçda... Devamını Gör

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