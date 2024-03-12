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Eski İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik Bıçaklandı: Durumu Ciddi!

Eski İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik Bıçaklandı: Durumu Ciddi!

Ahmet Çelik
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
12.03.2024 - 12:44

Eski İYİ Parti Milletvekili ve Yeniçağ Gazetesi'nin sahibi Ahmet Çelikİstanbul Bahçelievler'deki ofisinde tartıştığı kardeşi tarafından bıçaklandı. 

Çelik, hastanede tedavi altına alındı. 

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İstanbul Bahçelievler'de gerçekleşen olayda, Yeniçağ Gazetecisi'nin sahibi ve 27. Dönem İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik (67), Çobançeşme Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki ofisinde kardeşi K. Çelik (64) ile tartıştı.

İstanbul Bahçelievler'de gerçekleşen olayda, Yeniçağ Gazetecisi'nin sahibi ve 27. Dönem İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik (67), Çobançeşme Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki ofisinde kardeşi K. Çelik (64) ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine K. Çelik, ağabeyi Ahmet Çelik'i göğsünden ve elinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Tartışmanın büyümesi üzerine K. Çelik, ağabeyi Ahmet Çelik'i göğsünden ve elinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Çelik, hastaneye kaldırıldı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Çelik, hastaneye kaldırıldı.

Çelik'in durumu ciddiyetini koruyor. Polis, şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

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