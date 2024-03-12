Eski İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik Bıçaklandı: Durumu Ciddi!
Eski İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik Bıçaklandı: Durumu Ciddi!
Eski İYİ Parti Milletvekili ve Yeniçağ Gazetesi'nin sahibi Ahmet Çelik, İstanbul Bahçelievler'deki ofisinde tartıştığı kardeşi tarafından bıçaklandı.
Çelik, hastanede tedavi altına alındı.
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İstanbul Bahçelievler'de gerçekleşen olayda, Yeniçağ Gazetecisi'nin sahibi ve 27. Dönem İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik (67), Çobançeşme Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki ofisinde kardeşi K. Çelik (64) ile tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine K. Çelik, ağabeyi Ahmet Çelik'i göğsünden ve elinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Çelik, hastaneye kaldırıldı.
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