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Eşinle Sen Hangi Romantik Komedi Çiftisiniz?

etiket Eşinle Sen Hangi Romantik Komedi Çiftisiniz?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
17.06.2024 - 13:01

Birlikte eğlenmeyi ve birbirinize duyduğunuz sevgiyi keşfetmek için hazır mısınız? Bu test, sizin ve eşinizin birlikte hangi romantik komedi çiftine benzeyeceğini keşfetmenize yardımcı olacak! 

 O zaman başlayalım!👇🏻

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1. İlk sorumuz! Eşinle birbirinizle karakter olarak ne kadar uyumlusunuz?

2. İlişkinizin başlarına ışınlanalım! İlk seni seviyorum diyen taraf kimdi?

3. İlişkinizin başından beri aşkınızın yoğunluğunun aynı mı?

4. Hanginiz daha romantik bir sürpriz yapmaya meyillidir?

5. Kendine ya da eşine bu hediyelerden birini seç!

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6. Hangisini tercih edersin? Seç birini!

7. Sizin aşkınız bir tatlı olsa aşağıdakilerden hangisi olurdu?

8. Son olarak, siz ne kadar romantik bir çiftsiniz? Puanla bakalım! (1 en az 5 en fazla)

Harry ve Sally!

Harry ve Sally!

Sen ve eşin, arkadaşlığınızı aşka dönüştüren bir ilişkiye sahipsiniz. Birlikte geçirdiğiniz zamanlar her zaman mizah dolu ve eğlenceli oluyor. Sıradan anlarda bile birbirinizi güldürmeyi başarıyorsunuz ve bu da ilişkinizi daha da özel kılıyor. İmrendik açıkçası!

Allie ve Noah!

Allie ve Noah!

Sen ve eşin, zorluklara rağmen birlikte kalmayı başaran, birbirinize tutkulu bir şekilde bağlı olan bir çiftsiniz. Aşkınızı güçlü kılan şey, karşılıklı fedakarlık yapma ve birbirinize olan derin sevginizdir. İkiniz de ilişkinizde romantizmin ve tutkunun önemini çok iyi biliyorsunuz ve buna göre yaşıyorsunuz.

Annie ve Sam!

Annie ve Sam!

Sizin ilişkinizde kaderin bir rolü olduğunu düşünüyoruz. Belki de beklenmedik bir şekilde karşılaştınız veya uzun bir süre birbirinizden habersizdiniz, ama sonunda bir araya geldiniz. Romantizmi ve mucizevi anları takdir eden bir çiftsiniz. Bu sebeple siz bir romantik komedi çifti olsanız Annie ve Sam olurdunuz!

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