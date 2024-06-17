Eşinle Sen Hangi Romantik Komedi Çiftisiniz?

Sizin ilişkinizde kaderin bir rolü olduğunu düşünüyoruz. Belki de beklenmedik bir şekilde karşılaştınız veya uzun bir süre birbirinizden habersizdiniz, ama sonunda bir araya geldiniz. Romantizmi ve mucizevi anları takdir eden bir çiftsiniz. Bu sebeple siz bir romantik komedi çifti olsanız Annie ve Sam olurdunuz!