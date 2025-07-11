Eşini Övdüğü Fotoğrafa Gelen Yoruma Ders Niteliğinde Yanıt Verdi

Son zamanlarda amacından çıksa da, polemik nefret söylemi veya hava atma gibi sebeplerle kullanılsa da sosyal medyanın güzel bir yönü var. O da mutlu olduğumuz anları, ifade etmek istediğimiz düşünceleri paylaşmak. Murat K. isimli kullanıcı da aile saadetinin portresini paylaştı. Elbette bu fotoğrafı beğenenler çoğunlukta olsa da toksik tipler buradan bile insanları yargılamayı kendisinde hak gördü.