Eşini Övdüğü Fotoğrafa Gelen Yoruma Ders Niteliğinde Yanıt Verdi
Son zamanlarda amacından çıksa da, polemik nefret söylemi veya hava atma gibi sebeplerle kullanılsa da sosyal medyanın güzel bir yönü var. O da mutlu olduğumuz anları, ifade etmek istediğimiz düşünceleri paylaşmak. Murat K. isimli kullanıcı da aile saadetinin portresini paylaştı. Elbette bu fotoğrafı beğenenler çoğunlukta olsa da toksik tipler buradan bile insanları yargılamayı kendisinde hak gördü.
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Paylaşım şöyleydi;
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Tabii samimi ortam pek çok kişinin kalbini ısıttı.
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Tabii her paylaşımda olduğu gibi burnunu sokanlar da oldu.
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Murat K. isimli kullanıcı ise kibar ama anlayana ders niteliğinde bir yanıt verdi.
Ve ekledi. Siz ne düşünüyorsunuz?
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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