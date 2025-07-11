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Eşini Övdüğü Fotoğrafa Gelen Yoruma Ders Niteliğinde Yanıt Verdi

Eşini Övdüğü Fotoğrafa Gelen Yoruma Ders Niteliğinde Yanıt Verdi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
11.07.2025 - 11:26

Son zamanlarda amacından çıksa da, polemik nefret söylemi veya hava atma gibi sebeplerle kullanılsa da sosyal medyanın güzel bir yönü var. O da mutlu olduğumuz anları, ifade etmek istediğimiz düşünceleri paylaşmak. Murat K. isimli kullanıcı da aile saadetinin portresini paylaştı. Elbette bu fotoğrafı beğenenler çoğunlukta olsa da toksik tipler buradan bile insanları yargılamayı kendisinde hak gördü.

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Paylaşım şöyleydi;

Paylaşım şöyleydi;
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Tabii samimi ortam pek çok kişinin kalbini ısıttı.

Tabii samimi ortam pek çok kişinin kalbini ısıttı.
twitter.com

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👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Tabii her paylaşımda olduğu gibi burnunu sokanlar da oldu.

Tabii her paylaşımda olduğu gibi burnunu sokanlar da oldu.
twitter.com
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Murat K. isimli kullanıcı ise kibar ama anlayana ders niteliğinde bir yanıt verdi.

Murat K. isimli kullanıcı ise kibar ama anlayana ders niteliğinde bir yanıt verdi.
twitter.com

Ve ekledi. Siz ne düşünüyorsunuz?

Ve ekledi. Siz ne düşünüyorsunuz?
twitter.com

👇

👇
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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