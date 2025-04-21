Esenyurt’taki Tekel Bayi Cinayeti: 4 Sanığa İki Kez Müebbet Hapis Cezası!
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Esenyurt’ta bir tekel bayiye giren 4 kişi iki kişiyi öldürmüştü.
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“Sağda solda tekeli basacağız diyorlardı”
“Ben öldürmedim, kim öldürdüyse çıksın”
“O amcamı öldürecekti”
“Ben tavuk bile kesemem”
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4 sanığın ayrı ayrı 2 kez müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verildi
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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