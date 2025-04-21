Esenyurt’taki Tekel Bayi Cinayeti: 4 Sanığa İki Kez Müebbet Hapis Cezası!

Cantürk Erzen ile aralarında bir sorun olmadığını belirten tutuklu sanık Murat Özer de, 'Benim Cantürk Erzen ile aramda hiçbir sorun yok. Ben bir suç işlemedim. Eninde sonunda adalet yerini bulacak, ben çıkacağım. Emre Erzen o gün silahını hazırlamış. Emre'nin orada elini bile öpseydim bu sonuç değişmeyecekti. Ben silahımı kullanmıyorum iyi niyetimden, silahını almasın diye şişe vuruyorum. Emre sakin kafada değildi o an. Ayağımdan vuruldum ben de. Benim kendi çiftliğim var, burada tavuklarımız var. Tavuğu kesecek biri yoksa ben tavuk bile kesip yiyemem. Biz 21 aydır cezaevindeyiz. Benim burada olaya katkım kendi canımı kurtarmak için. Adalete benim sonsuz güvencim var' ifadelerini kullandı.