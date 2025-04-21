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Esenyurt’taki Tekel Bayi Cinayeti: 4 Sanığa İki Kez Müebbet Hapis Cezası!

Esenyurt’taki Tekel Bayi Cinayeti: 4 Sanığa İki Kez Müebbet Hapis Cezası!

Esenyurt
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
21.04.2025 - 23:09

İstanbul Esenyurt’ta 2023 yılında işlenen ve görüntüleri çok konuşulan tekel bayi cinayeti ile ilgili davada bugün kararlar açıklandı. 

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada 4 sanığın ayrı ayrı 2 kez müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verildi

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Esenyurt’ta bir tekel bayiye giren 4 kişi iki kişiyi öldürmüştü.

Esenyurt’ta bir tekel bayiye giren 4 kişi iki kişiyi öldürmüştü.

Esenyurt'ta 28 Temmuz 2023'te Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır'ın hayatını kaybettiği tekel bayii cinayetine ilişkin 10 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. 

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Müştekiler Solmaz Erzen, Cantürk Erzen ve başka suçtan tutuklu bulunan Mehmet Erzen ile taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

“Sağda solda tekeli basacağız diyorlardı”

“Sağda solda tekeli basacağız diyorlardı”

Duruşmada saldırıda hayatını kaybeden Yunus Emre Erzen'in müşteki ağabeyi Mehmet Erzen beyanda bulundu. Erzen beyanında, 'Bu olay bir günde gerçekleşen bir şey değil geçmişi de var. Karşı taraf benim dükkanımı taradı, sonra ben onların dükkanını taradım. Bizi öldürmek için bunları yaptılar. Sağda solda tekeli basacağız diye konuşuyorlardı. Dükkanımı hep tarıyorlardı, ben de gelenleri vuruyordum ama kardeşim benim gibi değildi bu işlerle alakası yoktu. Oraya cinayet işlemek için geldiler. Benim öz kardeşim öldü, onun için her şeyi yaparım ama cezaevindeyim. Sanıkların hepsinden şikayetçiyim' diye konuştu.

“Ben öldürmedim, kim öldürdüyse çıksın”

“Ben öldürmedim, kim öldürdüyse çıksın”

Tutuklu sanık Tarık Özer savunmasında, 'Yaptığım eylem tamamen içgüdüseldi. Oğlumu, kardeşimi, kendimi müdafaa etmenin peşine düştüm. Öldürme kastım yoktu, sadece direncini kırıp elinden silahını almak istedim. Batuhan Bayındır'ı ben öldürmedim, kim öldürdüyse ortaya çıksın. Öldürmediğim bir insan için bana ceza vermeyin. Bir babayı, ağabeyi düşünün. Siz benim yerimde olsaydınız ne yapardınız? Hangi baba oğlunun, kardeşinin öldürülmesine müsaade eder. Ben olay nedeniyle maktulün ailesinden özür diliyorum. Kendi canımızı kurtarmak için böyle bir müdahalede bulundum. Kafasına ateş etmedim, öldürmek istesem bunu yapardım. Ayaklarına ateş ettim. Ben birini öldürecek bir insan değilim. Boşuna herkesin hayatı mahvoldu gitti. Ortaya silah çıkınca ben şuurumu kaybettim. Kardeşimi, kendimi, oğlumu korudum' dedi.

“O amcamı öldürecekti”

“O amcamı öldürecekti”

Tutuklu sanık Azat Özer ise savunmasında, 'Olayın gerçekleştiği gün ben babam ve amcam tarafından çağırıldım. Cantürk ve Yunus Emre Erzen'i tanımıyorum bile. Biz olay yerine gittiğimizde arbede çıktı bir anda. Ben zaten ne olduğunu hatırlamıyorum. Ben hiçbir şekilde ateş etmedim. Olaydan dolayı çok üzgün ve pişmanım. Olayların bu hale geleceğini tahmin edemezdik. Müdahale etmeseydik amcam öldürülecekti. Tahliyemi ve beratımı istiyorum' şeklinde savunma yaptı.

“Ben tavuk bile kesemem”

“Ben tavuk bile kesemem”

Cantürk Erzen ile aralarında bir sorun olmadığını belirten tutuklu sanık Murat Özer de, 'Benim Cantürk Erzen ile aramda hiçbir sorun yok. Ben bir suç işlemedim. Eninde sonunda adalet yerini bulacak, ben çıkacağım. Emre Erzen o gün silahını hazırlamış. Emre'nin orada elini bile öpseydim bu sonuç değişmeyecekti. Ben silahımı kullanmıyorum iyi niyetimden, silahını almasın diye şişe vuruyorum. Emre sakin kafada değildi o an. Ayağımdan vuruldum ben de. Benim kendi çiftliğim var, burada tavuklarımız var. Tavuğu kesecek biri yoksa ben tavuk bile kesip yiyemem. Biz 21 aydır cezaevindeyiz. Benim burada olaya katkım kendi canımı kurtarmak için. Adalete benim sonsuz güvencim var' ifadelerini kullandı.

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4 sanığın ayrı ayrı 2 kez müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verildi

4 sanığın ayrı ayrı 2 kez müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verildi

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Tarık, Murat, Azat ve Servet Özer'in maktuller Batuhan Bayındır ve Yunus Emre Erzen'e yönelik işledikleri ‘kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı 2 kez müebbet hapisle cezalandırılmalarına karar verdi. Mahkeme, 4 sanığın ayrıca ‘kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ayrı ayrı 11 yıl hapis ile cezalandırılmalarına hükmetti. Tarık ve Azat Özer'in ‘ruhsatsız silah taşıma ve bulundurma' suçundan 1 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmalarına da karar verildi. Mahkeme, 4 diğer sanığın ise ‘suçluyu kayırma' suçundan ayrı ayrı 1 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmalarına karar verdi. Mahkeme, diğer sanıkların ise üzerlerine atılı suçtan beraatına karar verdi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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