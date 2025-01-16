Erzurumlu Temizlik İşçisinin Bulduğu 30 Bin Doları Teslim Etmesi İkiye Böldü
Erzurumlu Temizlik İşçisinin Bulduğu 30 Bin Doları Teslim Etmesi İkiye Böldü
Geçtiğimiz günlerde Erzurum'da bir temizlik görevlisi çöpte bulduğu 30 bin doları sahibine teslim etmişti. Onur Deligöz Aziziye'de bir çöplüğün yanında kar altında kalan çantayı içindeki numarayı arayarak sahibine ulaştırdı. Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar ise temizlik görevlisini makamında ağırlayarak bir maaş ikramiye ve çeyrek altın hediye etti.
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"Haram yemek istemedim" diyen temizlik görevlisi daha önce de cep telefonu gibi kıymetli eşyalar bulduğunu hepsini sahiplerine ulaştırdığını belirtti.
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Ancak her şeyin tartışıldığı Twitter'da temizlik işçisine katılmayanlar da oldu.
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Tabii bu görüşe karşı çıkanlar da oldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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