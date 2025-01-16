onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Erzurumlu Temizlik İşçisinin Bulduğu 30 Bin Doları Teslim Etmesi İkiye Böldü

Erzurumlu Temizlik İşçisinin Bulduğu 30 Bin Doları Teslim Etmesi İkiye Böldü

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
16.01.2025 - 14:56

Geçtiğimiz günlerde Erzurum'da bir temizlik görevlisi çöpte bulduğu 30 bin doları sahibine teslim etmişti. Onur Deligöz Aziziye'de bir çöplüğün yanında kar altında kalan çantayı içindeki numarayı arayarak sahibine ulaştırdı. Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar ise temizlik görevlisini makamında ağırlayarak bir maaş ikramiye ve çeyrek altın hediye etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Haram yemek istemedim" diyen temizlik görevlisi daha önce de cep telefonu gibi kıymetli eşyalar bulduğunu hepsini sahiplerine ulaştırdığını belirtti.

"Haram yemek istemedim" diyen temizlik görevlisi daha önce de cep telefonu gibi kıymetli eşyalar bulduğunu hepsini sahiplerine ulaştırdığını belirtti.

Ancak her şeyin tartışıldığı Twitter'da temizlik işçisine katılmayanlar da oldu.

Ancak her şeyin tartışıldığı Twitter'da temizlik işçisine katılmayanlar da oldu.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

Tabii bu görüşe karşı çıkanlar da oldu.

Tabii bu görüşe karşı çıkanlar da oldu.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın