Fiyatları 1 Milyon Bandını Aşan Özel Okullara Ödenen Paralar Mantıklı mı?
Fiyatları 1 Milyon Bandını Aşan Özel Okullara Ödenen Paralar Mantıklı mı?
Son yıllarda vatandaşın dert yandığı konuların başında da eğitim geliyor. Hijyen, güvenlik, müfredat gibi sorunlar nedeniyle eleştirilen devlet okullarının alternatifi ise özel okullar. Her yere özel okul açılsa da talep fazlalığından bu okulların fiyatları katlanarak artıyor. Bu da özel devlet ikilemine düşen veliler arasında tartışma yaratıyor. Tartışmalar günlük hayattan sosyal medyaya da sıçrıyor. İşte popüler görüşler...
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Meşhur bir özel okulun 2025-26 sezonu ücreti gündeme bomba gibi düşmüştü.
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Tarihçi Emrah Safa Gürkan da özel okullara ödenen bu paralara şu şekilde tepki gösterdi.
Ardından sözlerini şöyle destekledi.
Ancak bu görüşe katılmayanlar da var.
Devlet okulunun olduğu bölgenin yapısına değinenler de var.
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Kolaycılıkla suçlayanlar...
Ailelerin geleceklerini riske attığını düşünenler...
Müfredatın her yıl bilimden uzaklaşması da gerekçeler arasında.
Bir değişiklik olmadığını söyleyen de...
Eski yeni kıyasları da var.
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Eski Türkiye yeni Türkiye farkı da çokça konuşuldu.
Müstehak diyenlerin sayısı da azımsanmayacak ölçüde.
Eleştirileri gerçekçi bulmayanlar var.
Güvenlik de önemli bir etken.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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