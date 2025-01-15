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Serbest Bırakılmalarının Ardından "Gelen Tepkiler Üzerine" Tutuklanan Zanlılar

Serbest Bırakılmalarının Ardından "Gelen Tepkiler Üzerine" Tutuklanan Zanlılar

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
15.01.2025 - 15:56

Ülkemizde yargıya güven son yılların en düşük seviyelerinde ve yapılan anketlerde bu durumun düzeleceği görünmüyor. İnsanların adalete inancını sarsan olaylar ise zanlıların serbest bırakılması veya kabarık suç kayıtlarıyla aramızda gezmelerinden kaynaklanıyor. Bu durumda sosyal medya tepkileri, halk arasında bilinen adıyla Twitter mahkemeleri devreye giriyor. İşte son yıllarda yaşanan olaylar...

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Muğla'nın Datça ilçesinde çarptığı otomobiliyle eski basketbolcu İlkan Karaman'ı öldüren Emre Ali Önder ilk duruşmanın ardından serbest bırakılmıştı.

Muğla'nın Datça ilçesinde çarptığı otomobiliyle eski basketbolcu İlkan Karaman'ı öldüren Emre Ali Önder ilk duruşmanın ardından serbest bırakılmıştı.

Mahkemenin tahliye kararı tepki çekmiş, Karaman'ın sevenleri bu karara tepkileri sosyal medyadan dile getirmişti.

Mahkemenin tahliye kararı tepki çekmiş, Karaman'ın sevenleri bu karara tepkileri sosyal medyadan dile getirmişti.

Gelen tepkiler üzerine Datça Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etti ve sürücü için yeniden yakalama kararı çıktı.

Ancak tepkiler üzerine yeniden işlem yapma veya halk arasında bilinen adıyla Twitter Adalet Sarayı kavramı yeni değil.

Ancak tepkiler üzerine yeniden işlem yapma veya halk arasında bilinen adıyla Twitter Adalet Sarayı kavramı yeni değil.

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde taksiye binen Emirhan Ü. ücreti kartla ödeyeceğini söylemiş ve pos cihazına uzanan taksici Hakan Paktan’ı bıçaklayarak gasp etmeye çalışmıştı.

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde taksiye binen Emirhan Ü. ücreti kartla ödeyeceğini söylemiş ve pos cihazına uzanan taksici Hakan Paktan’ı bıçaklayarak gasp etmeye çalışmıştı.

Olay sonrasında serbest kalan zanlı görüntülerin sosyal medyada yayılması sonrasında yeniden gözaltına alınmıştı.

Rize'de, yolda yürüyen R.T. adlı genç kadına saldırarak tekmeleyip yumruklayan, B.G., gözaltına alınıp çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Rize'de, yolda yürüyen R.T. adlı genç kadına saldırarak tekmeleyip yumruklayan, B.G., gözaltına alınıp çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Tepkilerin ardından B.G., savcının talimatıyla bu sabah yeniden gözaltına alındı.

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Beyoğlu'nda sokak ortasında bir kadını taciz eden sapıklar ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Beyoğlu'nda sokak ortasında bir kadını taciz eden sapıklar ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Suç makinesi oldukları ortataya çıkan zanlılar gelen tepkiler üzerine yeniden tutuklandı.

Antakya'da depremde yıkılan ve 105 kişinin hayatını kaybettiği Rende Sitesi sahibi Arif Sami Rende, yaş haddinden dolayı serbest bırakılmıştı.

Antakya'da depremde yıkılan ve 105 kişinin hayatını kaybettiği Rende Sitesi sahibi Arif Sami Rende, yaş haddinden dolayı serbest bırakılmıştı.

Şahıs sosyal medyada gelen tepkiler üzerine tutuklanmıştı.

Iğdır'da 2023 yılında şiddet gördüğü nedeniye eşine boşanma davası açan Leyla Akay, çocuklarının gözü önünde darbedilip bıçaklanmıştı.

Iğdır'da 2023 yılında şiddet gördüğü nedeniye eşine boşanma davası açan Leyla Akay, çocuklarının gözü önünde darbedilip bıçaklanmıştı.

10 yıllık evlilikleri boyunca yaptığı her şiddet eyleminin ardından serbest bırakılan, ev hapsi kararında bile dışarıda tehdit oluşturan Sinan Akay, Leyla Akay'ın 'İlla öldürülmem mi lazım?' sözlerinin etkisiyle tutuklandı.

Irak’ın Haftanin bölgesinde meydana gelen çatışmada yaralanan ve yüzde 92 oranında engelli kalan Ömür Karaman, Gemlik’te gittiği bir kafede, ayaklarını sandalyenin üzerine çıkardığı gerekçesi ile kafe sahibi ve çalışanlar tarafından öldüresiye dövülmüştü.

Irak’ın Haftanin bölgesinde meydana gelen çatışmada yaralanan ve yüzde 92 oranında engelli kalan Ömür Karaman, Gemlik’te gittiği bir kafede, ayaklarını sandalyenin üzerine çıkardığı gerekçesi ile kafe sahibi ve çalışanlar tarafından öldüresiye dövülmüştü.

İfadelerinin ardından serbest bırakılan zanlılar gelen tepkiler üzerine tekrar gözaltına alınmıştı.

2018 yılında Kadıköy'de tanımadığı genç kıza yumruk atan şahıs serbest bırakılmıştı. Twitter'daki kampanya sonucu şahıs tekrar tutuklandı.

2018 yılında Kadıköy'de tanımadığı genç kıza yumruk atan şahıs serbest bırakılmıştı. Twitter'daki kampanya sonucu şahıs tekrar tutuklandı.
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Sosyal medyanın tepkisini çeken bu olay 2022 yılında yaşanmıştı.

Sosyal medyanın tepkisini çeken bu olay 2022 yılında yaşanmıştı.

2018 yılında serbest bırakılan bu şahıs da açılan hashtag ardından tutuklanmıştı.

2018 yılında serbest bırakılan bu şahıs da açılan hashtag ardından tutuklanmıştı.

Konya'da eşi ve kızının üzerine kaynar su döktüğü için adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şahıs tepkiler üzerine gözaltına alınmış, ardından tutuklanmıştı.

Konya'da eşi ve kızının üzerine kaynar su döktüğü için adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şahıs tepkiler üzerine gözaltına alınmış, ardından tutuklanmıştı.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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