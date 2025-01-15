Serbest Bırakılmalarının Ardından "Gelen Tepkiler Üzerine" Tutuklanan Zanlılar
Serbest Bırakılmalarının Ardından "Gelen Tepkiler Üzerine" Tutuklanan Zanlılar
Ülkemizde yargıya güven son yılların en düşük seviyelerinde ve yapılan anketlerde bu durumun düzeleceği görünmüyor. İnsanların adalete inancını sarsan olaylar ise zanlıların serbest bırakılması veya kabarık suç kayıtlarıyla aramızda gezmelerinden kaynaklanıyor. Bu durumda sosyal medya tepkileri, halk arasında bilinen adıyla Twitter mahkemeleri devreye giriyor. İşte son yıllarda yaşanan olaylar...
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Muğla'nın Datça ilçesinde çarptığı otomobiliyle eski basketbolcu İlkan Karaman'ı öldüren Emre Ali Önder ilk duruşmanın ardından serbest bırakılmıştı.
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Mahkemenin tahliye kararı tepki çekmiş, Karaman'ın sevenleri bu karara tepkileri sosyal medyadan dile getirmişti.
Ancak tepkiler üzerine yeniden işlem yapma veya halk arasında bilinen adıyla Twitter Adalet Sarayı kavramı yeni değil.
Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde taksiye binen Emirhan Ü. ücreti kartla ödeyeceğini söylemiş ve pos cihazına uzanan taksici Hakan Paktan’ı bıçaklayarak gasp etmeye çalışmıştı.
Rize'de, yolda yürüyen R.T. adlı genç kadına saldırarak tekmeleyip yumruklayan, B.G., gözaltına alınıp çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrolle serbest bırakılmıştı.
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Beyoğlu'nda sokak ortasında bir kadını taciz eden sapıklar ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.
Antakya'da depremde yıkılan ve 105 kişinin hayatını kaybettiği Rende Sitesi sahibi Arif Sami Rende, yaş haddinden dolayı serbest bırakılmıştı.
Iğdır'da 2023 yılında şiddet gördüğü nedeniye eşine boşanma davası açan Leyla Akay, çocuklarının gözü önünde darbedilip bıçaklanmıştı.
Irak’ın Haftanin bölgesinde meydana gelen çatışmada yaralanan ve yüzde 92 oranında engelli kalan Ömür Karaman, Gemlik’te gittiği bir kafede, ayaklarını sandalyenin üzerine çıkardığı gerekçesi ile kafe sahibi ve çalışanlar tarafından öldüresiye dövülmüştü.
2018 yılında Kadıköy'de tanımadığı genç kıza yumruk atan şahıs serbest bırakılmıştı. Twitter'daki kampanya sonucu şahıs tekrar tutuklandı.
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Sosyal medyanın tepkisini çeken bu olay 2022 yılında yaşanmıştı.
2018 yılında serbest bırakılan bu şahıs da açılan hashtag ardından tutuklanmıştı.
Konya'da eşi ve kızının üzerine kaynar su döktüğü için adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şahıs tepkiler üzerine gözaltına alınmış, ardından tutuklanmıştı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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