Bir Özel Okul Twitter'da Fiyat Politikasını Eleştiren Velinin Çocuğunun Kaydını Yenilemedi

Son yıllarda eğitim sektörü hiç görmediğimiz kadar kaosa gebe. Bazı devlet okullarındaki fiziksel imkanlar ve Maarif modelinin neden olduğu eğitim içeriği üstüne okullardaki güvenlik zaafiyetleri eklenince özel okullar hiç görülmediği kadar talep görmeye başladı. Bu yüksek talep de bakanlığın kısıtlamalarına rağmen yaklaşık %250 gibi artışlar olarak velilerin bütçesine rastladı. Bir veli geçtiğimiz yıl dolar bazında bile %58 zamlanan ve müşterisi olduğu okulu eleştirdi. Bu yıl aynı okul velinin kaydını yenilememe kararı aldı.