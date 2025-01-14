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Bir Özel Okul Twitter'da Fiyat Politikasını Eleştiren Velinin Çocuğunun Kaydını Yenilemedi

Bir Özel Okul Twitter'da Fiyat Politikasını Eleştiren Velinin Çocuğunun Kaydını Yenilemedi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
14.01.2025 - 12:13

Son yıllarda eğitim sektörü hiç görmediğimiz kadar kaosa gebe. Bazı devlet okullarındaki fiziksel imkanlar ve Maarif modelinin neden olduğu eğitim içeriği üstüne okullardaki güvenlik zaafiyetleri eklenince özel okullar hiç görülmediği kadar talep görmeye başladı. Bu yüksek talep de bakanlığın kısıtlamalarına rağmen yaklaşık %250 gibi artışlar olarak velilerin bütçesine rastladı. Bir veli geçtiğimiz yıl dolar bazında bile %58 zamlanan ve müşterisi olduğu okulu eleştirdi. Bu yıl aynı okul velinin kaydını yenilememe kararı aldı.

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Özel okullar, özellikle ilkokul kademelerinde tavan fiyatların çok ötesine zamlar yapıyor. Devletin belirlediği tavan oran eğitimle kısıtlı olduğu için, kırtasiye ve yemek gibi kalemlerde yapılan artışta herhangi bir sınır bulunmuyor.

Özel okullar, özellikle ilkokul kademelerinde tavan fiyatların çok ötesine zamlar yapıyor. Devletin belirlediği tavan oran eğitimle kısıtlı olduğu için, kırtasiye ve yemek gibi kalemlerde yapılan artışta herhangi bir sınır bulunmuyor.

Kazım Yiğit Akalın isimli bir veli geçtiğimiz yıl kayıt yenileme döneminde Bilfen Okulları'nı fiyatları nedeniyle eleştirmişti.

Kazım Yiğit Akalın isimli bir veli geçtiğimiz yıl kayıt yenileme döneminde Bilfen Okulları'nı fiyatları nedeniyle eleştirmişti.

O dönem yıllık 640 bin lira olan ücretin TL bazında ve dolar bazındaki artışlarını paylaşmıştı.

Zamlar devletin taban fiyatına rağmen 2025 2026 sezonunda da durdurulamıyor. Ancak bu eleştiriler not alınmış olacak ki...

Zamlar devletin taban fiyatına rağmen 2025 2026 sezonunda da durdurulamıyor. Ancak bu eleştiriler not alınmış olacak ki...

Akalın'ın çocuğunun kaydı bu yıl yenilenmedi. Kendi deyimiyle okuldan atıldı.

Akalın'ın çocuğunun kaydı bu yıl yenilenmedi. Kendi deyimiyle okuldan atıldı.

Akalın detayları şöyle anlattı.

Akalın detayları şöyle anlattı.
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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