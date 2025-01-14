Bir Özel Okul Twitter'da Fiyat Politikasını Eleştiren Velinin Çocuğunun Kaydını Yenilemedi
Bir Özel Okul Twitter'da Fiyat Politikasını Eleştiren Velinin Çocuğunun Kaydını Yenilemedi
Son yıllarda eğitim sektörü hiç görmediğimiz kadar kaosa gebe. Bazı devlet okullarındaki fiziksel imkanlar ve Maarif modelinin neden olduğu eğitim içeriği üstüne okullardaki güvenlik zaafiyetleri eklenince özel okullar hiç görülmediği kadar talep görmeye başladı. Bu yüksek talep de bakanlığın kısıtlamalarına rağmen yaklaşık %250 gibi artışlar olarak velilerin bütçesine rastladı. Bir veli geçtiğimiz yıl dolar bazında bile %58 zamlanan ve müşterisi olduğu okulu eleştirdi. Bu yıl aynı okul velinin kaydını yenilememe kararı aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Özel okullar, özellikle ilkokul kademelerinde tavan fiyatların çok ötesine zamlar yapıyor. Devletin belirlediği tavan oran eğitimle kısıtlı olduğu için, kırtasiye ve yemek gibi kalemlerde yapılan artışta herhangi bir sınır bulunmuyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kazım Yiğit Akalın isimli bir veli geçtiğimiz yıl kayıt yenileme döneminde Bilfen Okulları'nı fiyatları nedeniyle eleştirmişti.
Zamlar devletin taban fiyatına rağmen 2025 2026 sezonunda da durdurulamıyor. Ancak bu eleştiriler not alınmış olacak ki...
Akalın'ın çocuğunun kaydı bu yıl yenilenmedi. Kendi deyimiyle okuldan atıldı.
Akalın detayları şöyle anlattı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın