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Yeni Şafak Yazarı Yusuf Kaplan’dan Zam Yorumu: "Birileri Hükümetin Altını mı Oyuyor?"

Yeni Şafak Yazarı Yusuf Kaplan’dan Zam Yorumu: "Birileri Hükümetin Altını mı Oyuyor?"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
13.01.2025 - 23:50

Yeni yıl ile birlikte hemen hemen her şeye de zam gelmeye başlamıştı. Son olarak İstanbul’da bulunan Avrasya Tüneli’nden geçiş ücretleri de yüzde 44 oranında zamlanarak 225 liraya yükseltilmişti. Hükümete yakınlığı ile bilinen Yeni Şafak Gazetesi’nin yazarlarından Yusuf Kaplan, emekli ve memura yapılan zam oranıyla Avrasya Tüneli’ne yapılan zam oranını karşılaştırarak “Birileri hükümetin altını mı oyuyor?” diye sordu.

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Yeni yıl öncesi asgari ücrete yüzde 30 oranında zam yapılmış ve enflasyonun altında kalan oran büyük tepki çekmişti.

Yeni yıl öncesi asgari ücrete yüzde 30 oranında zam yapılmış ve enflasyonun altında kalan oran büyük tepki çekmişti.

Yeni yıl ile birlikte ise hem gıda ürenlerine hem de ulaşıma fahiş zamlar yapılmaya başlandı.

Yeni yıl ile birlikte ise hem gıda ürenlerine hem de ulaşıma fahiş zamlar yapılmaya başlandı.

Son olarak Avrasya Tüneli’nden geçiş ücretleri de yüzde 44 oranında zamlanmıştı.

Son olarak Avrasya Tüneli’nden geçiş ücretleri de yüzde 44 oranında zamlanmıştı.

Yeni Şafak’ın yazarlarından Yusuf Kaplan, üst üste yapılan zamları eleştirerek, belirlenen zam oranlarının hükümetin altına oymak için alınabileceğini iddia etti.

Yeni Şafak’ın yazarlarından Yusuf Kaplan, üst üste yapılan zamları eleştirerek, belirlenen zam oranlarının hükümetin altına oymak için alınabileceğini iddia etti.

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twitter.com

Emekliye % 14, memura % 11,5 zam verildi ama Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine %44 zam yapıldı. Otomobil geçiş ücreti, 156 TL’den 225 TL’ye çıkarıldı. Motosiklet geçiş ücreti: 60,8 TL’den 175 TL’ye yükseltildi. Birileri hükümetin altını mı oyuyor?

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Yusuf Kaplan sonrasında diğer hesabından bir paylaşım daha yaptı 👇

Yusuf Kaplan sonrasında diğer hesabından bir paylaşım daha yaptı 👇
twitter.com

Ülkemizin düzlüğe çıkabilmesi için ne gerekiyorsa yapılsın. Zam da yapılsın, vergi de alınsın. Ama fakir-fukara, garip-guraba ezdirilmesin. Paradan para kazanan kapitalist parababaları, ağababaları, mafyababaları yakın takibe alınsın, onların enselerine çökülsün!

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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