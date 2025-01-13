Yeni Şafak Yazarı Yusuf Kaplan’dan Zam Yorumu: "Birileri Hükümetin Altını mı Oyuyor?"

Yeni yıl ile birlikte hemen hemen her şeye de zam gelmeye başlamıştı. Son olarak İstanbul’da bulunan Avrasya Tüneli’nden geçiş ücretleri de yüzde 44 oranında zamlanarak 225 liraya yükseltilmişti. Hükümete yakınlığı ile bilinen Yeni Şafak Gazetesi’nin yazarlarından Yusuf Kaplan, emekli ve memura yapılan zam oranıyla Avrasya Tüneli’ne yapılan zam oranını karşılaştırarak “Birileri hükümetin altını mı oyuyor?” diye sordu.