MESAM Başkanı Son Noktayı Koydu: Ferdi Tayfur’un Yıllık Telif Geliri Gerçekten 35 Milyon Lira mı?
MESAM Başkanı Son Noktayı Koydu: Ferdi Tayfur’un Yıllık Telif Geliri Gerçekten 35 Milyon Lira mı?
Türkiye’nin en sevilen sanatçılarından olan Ferdi Tayfur yeni yılın ilk günlerinde hayatını kaybetmişti. Sevenlerinin yoğun katılım gösterdiği cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlanan Ferdi Tayfur hakkında “yıllık 35 milyon lira telif geliri var” iddiası ortaya atılmıştı. Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkanı Recep Ergül iddiaların doğru olmadığını ve telaffuz edilen rakama Türkiye’den hiçbir sanatçının sahip olmadığını söyledi.
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MESAM Başkanı Recep Ergül, usta sanatçı Ferdi Tayfur’un MESAM veritabanına kayıtlı 350 civarında eseri olduğunu söyledi.
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Ferdi Tayfur’un telif geliri bakımından her zaman ilk 20 içinde olduğunu söyleyen Ergül; “Son yıllarda telif gelirlerinde çok önemli artış olsa da, telaffuz edilen rakamlara Türkiye'de ulaşabilen kimse yoktur. Bu kadar eser üretmiş bir sanatçının alacağı her türlü telif en doğal hakkıdır” dedi.
İddia edilen 35 milyon TL rakamına MESAM’ın özverili çalışmaları sonucu önümüzdeki birkaç yıl içinde ulaşabilecek sanatçıların olabileceğini öngördüğünü dile getiren Ergül, “KVKK kapsamında üyelerimizin aldıkları telif bedellerini paylaşamıyoruz ancak şu kadarını söyleyebilirim ki, telaffuz edilen rakamlar oldukça astronomik ve gerçekçi değildir” diye konuştu.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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