'Erşan Kuneri'nin İkinci Sezonu Lansmanı Yapıldı: Gecenin Şık ve Rüküşlerini Sizin Oylarınızla Seçelim!
'Erşan Kuneri'nin İkinci Sezonu Lansmanı Yapıldı: Gecenin Şık ve Rüküşlerini Sizin Oylarınızla Seçelim!
Önceki gün, Cem Yılmaz imzalı 'Erşan Kuneri' dizisinin ikinci sezon lansmanı yapıldı. Beşiktaş'ta bir mekanda düzenlenen gecede birçok ünlü isim boy gösterdi.
Şıklık yarışının yaşandığı lansmanın en şık ve en rüküşlerini sizlerin oylarıyla belirliyoruz. Hazırsanız, başlıyoruz!..
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Ahsen Eroğlu
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Nilperi Şahinkaya
Bige Önal
Şükran Ovalı
Hande Yılmaz
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Merve Dizdar
Cem Yılmaz
Zafer Algöz
Çağlar Çorumlu
Bülent Şakrak
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Bora Akkaş
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