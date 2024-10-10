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'Erşan Kuneri'nin İkinci Sezonu Lansmanı Yapıldı: Gecenin Şık ve Rüküşlerini Sizin Oylarınızla Seçelim!

'Erşan Kuneri'nin İkinci Sezonu Lansmanı Yapıldı: Gecenin Şık ve Rüküşlerini Sizin Oylarınızla Seçelim!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
10.10.2024 - 15:08

Önceki gün, Cem Yılmaz imzalı 'Erşan Kuneri' dizisinin ikinci sezon lansmanı yapıldı. Beşiktaş'ta bir mekanda düzenlenen gecede birçok ünlü isim boy gösterdi. 

Şıklık yarışının yaşandığı lansmanın en şık ve en rüküşlerini sizlerin oylarıyla belirliyoruz. Hazırsanız, başlıyoruz!..

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