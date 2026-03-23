Erol Köse Kimdir, Ne İş Yapıyor? Erol Köse Neden Vefat Etti?

Erol Köse, Türk yapımcı ve şarkıcıdır. Köse, Elazığ'da dünyaya geldi. Altı yaşındayken Ankara'ya geldi ve Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı. Tıp eğitimi alırken müzik sektörüne girdi. İlk sınıftayken derslerin kendisine basit gelmesiyle bir arkadaşıyla dans kursuna başladı. Burada, Erşan Başbuğ'la tanıştılar. Başbuğ ile birlikte 'Komedi Dans Üçlüsü'nü çıkardılar.

Komedi Dans Üçlüsü'nde Köse, Hakan Rullas ve Murat Akkaya ile birlikte, çeşitli şarkılardan aldıkları bölümleri birbirlerine ekleyerek danslarıyla birlikte bir sahne şovu yaptı. Şov, TRT ekranlarında yayınlandı ve grup popüler olmaya başladı. İstanbul gazinocuları, gruba ilgi göstermeye başladı. Grup, sekiz yıl aktif olduktan sonra dağıldı.

Erol Köse, grubun dağılmasıyla yapımcılık kariyerine başladı. Arcak'ın albümünü yaptıktan sonra Tarkan'a da albüm yaptı. Ayna'yla 1996-2002 yılları arası yapımcılığa devam etti ve Türkiye'de dönemin en önemli prodüktörlerinden biri haline geldi.

Yapımcılık kariyeriyle çalıştığı kişilerin ünlü olmasıyla Yeşim Salkım, eşi Hakan Uzan'ın Köse ile tanışmak istediğini belirtti ve Uzan'la görüşen Köse, Uzan'ın müzik şirketinde ortaklık teklifi aldı. Erol Köse, şirkete %51 payla ortak oldu. Uzan'larla birlikte Rumeli konserlerini yapmaya başladı. 1,5 sene Uzan'larla ortaklık yaptı. Cem Uzan ile tanıştıktan sonra kendisine Genç Parti milletvekilliği adaylığı önerildi. Fakat seçimler sonrası partinin yeterli oy sayısını alamamasıyla Köse, milletvekili olamamıştır.