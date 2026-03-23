onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Biyografi
Erol Köse Kimdir, Ne İş Yapıyor? Erol Köse Neden Vefat Etti?

Dilara Bağcı Peker
23.03.2026 - 16:18

Türk yapımcı Erol Köse, 61 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü ismin, Ağaoğlu 1453'teki evinin 16. katından düştüğü öğrenildi. Köse, Türkiye'nin en tanınmış yapımcılarından ve eski şarkıcılarından biridir. Erol Köse, ilk olarak tıp eğitimi almıştır.

İşte Erol Köse'nin hayatı...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Erol Köse Kimdir?

Erol Köse, Türkiye'nin en tanınmış yapımcılarından ve eski şarkıcılarından biridir. Müzik hayatına 'Komedi Dans Üçlüsü' adlı grupla başlamış, sahne performansları ve albüm çalışmalarıyla adını duyurmuştur. 

Köse, Tarkan, Gülşen ve Sertab Erener gibi dönemin en popüler sanatçılarıyla birlikte projelerde yer almıştır.

Erol Köse Ne İş Yapıyor?

Erol Köse, Türk yapımcı ve şarkıcıdır. Köse, Elazığ'da dünyaya geldi. Altı yaşındayken Ankara'ya geldi ve Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı. Tıp eğitimi alırken müzik sektörüne girdi. İlk sınıftayken derslerin kendisine basit gelmesiyle bir arkadaşıyla dans kursuna başladı. Burada, Erşan Başbuğ'la tanıştılar. Başbuğ ile birlikte 'Komedi Dans Üçlüsü'nü çıkardılar.

Komedi Dans Üçlüsü'nde Köse, Hakan Rullas ve Murat Akkaya ile birlikte, çeşitli şarkılardan aldıkları bölümleri birbirlerine ekleyerek danslarıyla birlikte bir sahne şovu yaptı. Şov, TRT ekranlarında yayınlandı ve grup popüler olmaya başladı. İstanbul gazinocuları, gruba ilgi göstermeye başladı. Grup, sekiz yıl aktif olduktan sonra dağıldı.

Erol Köse, grubun dağılmasıyla yapımcılık kariyerine başladı. Arcak'ın albümünü yaptıktan sonra Tarkan'a da albüm yaptı. Ayna'yla 1996-2002 yılları arası yapımcılığa devam etti ve Türkiye'de dönemin en önemli prodüktörlerinden biri haline geldi.

Yapımcılık kariyeriyle çalıştığı kişilerin ünlü olmasıyla Yeşim Salkım, eşi Hakan Uzan'ın Köse ile tanışmak istediğini belirtti ve Uzan'la görüşen Köse, Uzan'ın müzik şirketinde ortaklık teklifi aldı. Erol Köse, şirkete %51 payla ortak oldu. Uzan'larla birlikte Rumeli konserlerini yapmaya başladı. 1,5 sene Uzan'larla ortaklık yaptı. Cem Uzan ile tanıştıktan sonra kendisine Genç Parti milletvekilliği adaylığı önerildi. Fakat seçimler sonrası partinin yeterli oy sayısını alamamasıyla Köse, milletvekili olamamıştır.

Erol Köse Neden Vefat Etti?

Erol Köse'nin Ağaoğlu 1453'teki evinin 16. katından düşerek hayatını kaybettiği öğrenildi. 61 yaşında hayatını kaybeden Köse'nin ölümüyle ilgili intihar şüphesi üzerinde durulduğu iddia ediliyor. Henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın