Erkolar Kapatılmasın: Başarılarıyla Türk Müziği İçin Önemi Büyük Olan 15 Sanatçı
Erkolar Kapatılmasın: Başarılarıyla Türk Müziği İçin Önemi Büyük Olan 15 Sanatçı
Bu erkolar kapatılmasa da olur! Müzikal başarılarıyla Türk müziğine yön veren o isimler bu listede!
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1. Tarkan - Kuzu Kuzu
2. Bülent Ortaçgil - Benimle Oynar mısın?
3. İlhan İrem - Anlasana
4. Levent Yüksel - Zalim
5. Barış Manço - Gülpembe
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6. Cem Karaca - İşte Geldik Gidiyoruz
7. Erkin Koray - Fesuphanallah
8. Edip Akbayram - Aldırma Gönül
9. Cahit Berkay - Alyazmalım
10. Zeki Müren - Ben Zeki Müren
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