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Erkolar Kapatılmasın: Başarılarıyla Türk Müziği İçin Önemi Büyük Olan 15 Sanatçı

etiket Erkolar Kapatılmasın: Başarılarıyla Türk Müziği İçin Önemi Büyük Olan 15 Sanatçı

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
30.05.2024 - 16:01

Bu erkolar kapatılmasa da olur! Müzikal başarılarıyla Türk müziğine yön veren o isimler bu listede!

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1. Tarkan - Kuzu Kuzu

2. Bülent Ortaçgil - Benimle Oynar mısın?

3. İlhan İrem - Anlasana

4. Levent Yüksel - Zalim

5. Barış Manço - Gülpembe

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6. Cem Karaca - İşte Geldik Gidiyoruz

7. Erkin Koray - Fesuphanallah

8. Edip Akbayram - Aldırma Gönül

9. Cahit Berkay - Alyazmalım

10. Zeki Müren - Ben Zeki Müren

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11. MFÖ - Ele Güne Karşı

12. Fikret Kızılok - Gönül

13. Harun Kolçak - Gir Kanıma

14. Kayahan - Gönül Sayfam

15. Müslüm Gürses - Yıllar Utansın

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