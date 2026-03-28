article/comments
article/share
Haberler
Finans
Erken Emeklilik Nasıl Mümkün? Dr. Hakan Özerol “FIRE” Modelini Anlatıyor!

Meryem Hazal Çamurcu
28.03.2026 - 12:01

Çalışırken herkesin tek hayali var: Emekli olmak. Ama emekli olmak için uzun yıllar beklemek gerekiyor. Ama FIRE sistemiyle aslında buna gerek yok. Peki nedir bu FIRE modeli? Detaylıca anlattık!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Çalışırken herkesin tek bir hayali var. Bir an önce emekli olup hayatın keyfini çıkarmak!

Tabii normal şartlarda ancak yaşlanınca emekli olunabiliyor. FIRE modeli ise bu durumu değiştiriyor. Yani erken bir şekilde emekli olmak mümkün hale geliyor. 

FIRE'ın açılımı, Financial Independence, Retire Early. Yani finansal bağımsızlık, erken emeklilik. 

FIRE modelinin sistemi basit!

Bu sistemin asıl meselesi normal emeklilikten daha erken şekilde emekli olabilmek. Bu sistem sayesinde kişi çalışmak zorunda olmadan yaşamını sürdüreceği bir noktaya daha hızlı şekilde geliyor. Yaşamını sürdürebileceği bu noktaya ise finansal bağımsızlık deniyor.

Normalde insanlar gelirlerinin %10'unu biriktiriyor.

Bu modelde ise gelirin neredeyse %50'sinin birikime ayrılması gerekiyor. Yani tüketimin ciddi oranda düşmesi demek bu elbette. Lüks tüketimin ya da gereksiz harcamaların tamamen rafa kalktığı bir sistem diyebiliriz yani.

Dr. Hakan Özerol sistemi şöyle özetliyor: Çok erken yaşta harcamalarınızı disiplin altına almak, kişisel bütçe yapmak, lüks harcamaları azaltmak ve köşeye para atmak. Eğer bunu yapabilirseniz, ileride yıllık 'Şu kadar para harcarım' dediğiniz paranın 20-25 katını köşeye atmış olabilirseniz onun getirisiyle yaşayabilirsiniz.

Finansal bağımsızlık elde edilecek kadar birikim yapıldığında kişi emekli sayılıyor diyebiliriz.

Yani bu noktaya geldiğinde ister emekli olabilir isterse çalışmaya da devam edebilir. 

Bu sistemin matematiği aslında çok basit!

Eğer kişi yıllık harcamasının 25 katı kadar birikim yaptıysa o zaman bu sisteme dahil olabiliyor. Yani çalışmayı bırakabiliyor. Bu, %4 kuralı olarak adlandırılıyor. 

Tabii bunun için çok erken yaşlarda bu işe başlamak gerek.

'40 yaşında FIRE modelini uygulayayım' diye bir şey yok yani. Bunun için 20'li yaşlarda bu modeli benimsemek ve ona uygun bir hayat tarzı geliştirmek gerekiyor. Yoksa belli bir yaştan sonra yatırım yaparak uygulanacak bir sistem değil.

FIRE sistemi hiç çalışmamak demek değil elbette.

FIRE modelini uygulamak için 20'li, 30'lu yaşlarda aşırı tasarruf yapmak gerekiyor. Yani hayatın en aktif dönemini para biriktirerek geçirmek gerekiyor. 

Dr. Hakan Özerol, bunu şöyle özetliyor: FIRE, işi erken bırakmak, erkenden emekli olmak değil;  gençken daha az para harcamak, lüksü kısmak, bütçe yapmak ve köşeye o kaynakları ayırmakla başlıyor. Ondan sonra buna adım atmak mümkün olabilir. 

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dr. Hakan Özerol'dan dinlemek isterseniz 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Onedio Üyesi
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın