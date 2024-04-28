Erkeklerin Sağlıklı Bir Yaşam İçin Arkadaşlarıyla Haftada İki Kez Takılması Gerektiği Kanıtlandı
Erkeklerin Sağlıklı Bir Yaşam İçin Arkadaşlarıyla Haftada İki Kez Takılması Gerektiği Kanıtlandı
Kaynak: https://www.healthspiritbody.com/male...
Bir erkeğin hayatını sağlıklı bir şekilde sürdürmesi için gerekli olan şey nedir? Yapılan bir çalışma bunun 'erkek arkadaşlarla takılma' olduğunu kanıtladı, hem de haftada iki kez.
Beyler, yine iyisiniz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Erkekleri genellikle kalabalık arkadaş gruplarıyla birlikte görürsünüz.
Aslında erkeklerin bu meşhur 'erkek erkeğe takılmaları' yalnızca strese iyi gelmiyormuş!
Arkadaşlarıyla bir araya gelen erkeklerde, endorfin (mutluluk) hormonunun arttığını, kaygı seviyelerinin düştüğünü ve hatta özgüvenlerinin arttığı görülmüş.
Gün içerisinde erkeklerle iletişimde olsalar bile, erkeklerin özellikle erkek arkadaşlarıyla kafa dağıtmalarının oldukça önemli olduğu belirtiliyor.
Yine iyisiniz beyler! Erkek arkadaşlarınızla buluşmanıza laf eden birisi varsa çevrenizde, o kişiye bu araştırmayı gönderebilirsiniz.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın