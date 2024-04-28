Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Erkeklerin Sağlıklı Bir Yaşam İçin Arkadaşlarıyla Haftada İki Kez Takılması Gerektiği Kanıtlandı

Erkeklerin Sağlıklı Bir Yaşam İçin Arkadaşlarıyla Haftada İki Kez Takılması Gerektiği Kanıtlandı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
28.04.2024 - 16:17

Bir erkeğin hayatını sağlıklı bir şekilde sürdürmesi için gerekli olan şey nedir? Yapılan bir çalışma bunun  'erkek arkadaşlarla takılma' olduğunu kanıtladı, hem de haftada iki kez.

Beyler, yine iyisiniz!

Kaynak: https://www.healthspiritbody.com/male...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Erkekleri genellikle kalabalık arkadaş gruplarıyla birlikte görürsünüz.

Erkekleri genellikle kalabalık arkadaş gruplarıyla birlikte görürsünüz.

Bir erkeğin etrafında en az iki kişi daha vardır. Kalabalık bir şekilde takılmayı daha çok tercih eden erkekler, kafa dağıtmak için farklı arkadaş gruplarını da sık sık bir araya getirirler.

Aslında erkeklerin bu meşhur 'erkek erkeğe takılmaları' yalnızca strese iyi gelmiyormuş!

Aslında erkeklerin bu meşhur 'erkek erkeğe takılmaları' yalnızca strese iyi gelmiyormuş!

Oxford Üniversitesi'nin sosyal ve evrimsel sinirbilim araştırma grubunun yöneticisi psikolog Robin Dunbar, erkeklerin arkadaşlığın yararlarından tam olarak faydalanabilmesi için haftada iki kez buluşmaları gerektiğini belirtti. 

Üstelik bu buluşmalar, erkeklerin daha sağlıklı bir yaşam sürmesini de sağlıyormuş.

Arkadaşlarıyla bir araya gelen erkeklerde, endorfin (mutluluk) hormonunun arttığını, kaygı seviyelerinin düştüğünü ve hatta özgüvenlerinin arttığı görülmüş.

Arkadaşlarıyla bir araya gelen erkeklerde, endorfin (mutluluk) hormonunun arttığını, kaygı seviyelerinin düştüğünü ve hatta özgüvenlerinin arttığı görülmüş.

Dunbar, dolayısıyla erkeklerin haftada en az iki kez dışarı çıkmasını öneriyor. Takım çalışmalarını artıracak aktiviteler tavsiye eden Dunbar, erkek erkeğe şakalaşmanın bile bağları artıracağının altını çiziyor.

Gün içerisinde erkeklerle iletişimde olsalar bile, erkeklerin özellikle erkek arkadaşlarıyla kafa dağıtmalarının oldukça önemli olduğu belirtiliyor.

Gün içerisinde erkeklerle iletişimde olsalar bile, erkeklerin özellikle erkek arkadaşlarıyla kafa dağıtmalarının oldukça önemli olduğu belirtiliyor.

Araştırmaya göre, bir sosyal grup içerisinde yer alan erkeğin, iş güvensizliği veya maddi sıkıntılar nedeniyle depresyona girme olasılığı da daha düşük. Ayrıca ruhsal bazı sıkıntılarından da sahip oldukları sosyal çevreleri sayesinde daha kolay bir şekilde kurtulabiliyorlar.

Yine iyisiniz beyler! Erkek arkadaşlarınızla buluşmanıza laf eden birisi varsa çevrenizde, o kişiye bu araştırmayı gönderebilirsiniz.

Yine iyisiniz beyler! Erkek arkadaşlarınızla buluşmanıza laf eden birisi varsa çevrenizde, o kişiye bu araştırmayı gönderebilirsiniz.

İyi eğlenceler o halde.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın