İnsanların Partnerlerinin Aslında Ruh Eşi Olmadıklarını Fark Etmelerine Sebep Olan 15 Olay

'Yıllarca beraber kaldık ama işler evlenme ve birlikte ev alma boyutuna geldiğinde tartışmalar başladı. İlişkinin sonuysa bir arkadaşımın düğününde oldu. Ben bu kadar sarhoş olmasından utanırken o da içip eğlenmek yerine oturuyor olmama kızmıştı. Birbirimize uygun olmadığımızı anladık. Şimdi, eski sevgilimin kocası hiç bana benzemiyor, benim karımsa eski sevgilime hiç benzemiyor.'