İnsanların Partnerlerinin Aslında Ruh Eşi Olmadıklarını Fark Etmelerine Sebep Olan 15 Olay
İnsanların Partnerlerinin Aslında Ruh Eşi Olmadıklarını Fark Etmelerine Sebep Olan 15 Olay
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
İlişkiler her zaman yürümeyebiliyor ve bir zamanlar ruh eşimiz olarak gördüğümüz kişilerin aslında düşüncelerimizden ne kadar farklı olduğunu görebiliyoruz. Bakalım, bu 15 kişi partnerlerinin aslında ruh eşleri olmadıklarını nasıl fark etmişler.
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1. "Açıkcası çok uyumsuz yaşam tarzlarına sahiptik."
2. "Bugün evde ne üzerine tartışacağız diye korkmaya başladığımda ilişkinin sürmeyeceğini anladım."
3. "Sırf onunla beraber içmediğim için beni bıçakla tehdit edip yatağı bıçakladığında anladım."
4. "Bensiz yapamıyordu ama aynı zamanda benimleyken de mutlu olamıyordu."
5. "İlişkiye ilk başladığımızda benim çok güzel bir portremi yapmıştı."
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6. "Ben abimin ani ölümü sonrası hislerimle uğraşırken o beni aldatmayı tercih etti."
7. "Ben onun gelişimini ve büyümesini kutlarken o benimkini hor gördü."
8. "Ona hediye aldığım spor şortlarını beğenmediği için aniden bağırmaya başladı ve daha sonra hediye paketini suratıma attı."
9. "Masa oyununda onu yendim diye arkadaş grubumuzun önünde bana bağırmıştı..."
10. "Bütün ilişki boyunca sadece onu mutlu etmeye çalıştığımı fark ettim ve o an yalnız olmanın bundan çok daha iyi olduğuna karar verdim."
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11. "Hiçbir zaman ve hiçbir şey için asla hayırı bir cevap olarak kabul etmezdi."
12. "Televizyonun başına oturur ve kendi başına 24 bira içerdi."
13. "Hiçbir zaman normal bir günümüz olmadı."
14. "Aylar boyunca ilişkiye girmemiştik ve bir sabah ona sürpriz yapmaya çalışırken aniden ağlamaya başladı."
15. "Bana ve yaşam seçimlerime saygı duymadığını söylemişti."
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