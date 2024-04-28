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İnsanların Partnerlerinin Aslında Ruh Eşi Olmadıklarını Fark Etmelerine Sebep Olan 15 Olay

İnsanların Partnerlerinin Aslında Ruh Eşi Olmadıklarını Fark Etmelerine Sebep Olan 15 Olay

Aden
Aden - Onedio Üyesi
28.04.2024 - 12:01

İlişkiler her zaman yürümeyebiliyor ve bir zamanlar ruh eşimiz olarak gördüğümüz kişilerin aslında düşüncelerimizden ne kadar farklı olduğunu görebiliyoruz. Bakalım, bu 15 kişi partnerlerinin aslında ruh eşleri olmadıklarını nasıl fark etmişler.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Açıkcası çok uyumsuz yaşam tarzlarına sahiptik."

1. "Açıkcası çok uyumsuz yaşam tarzlarına sahiptik."

'Yıllarca beraber kaldık ama işler evlenme ve birlikte ev alma boyutuna geldiğinde tartışmalar başladı. İlişkinin sonuysa bir arkadaşımın düğününde oldu. Ben bu kadar sarhoş olmasından utanırken o da içip eğlenmek yerine oturuyor olmama kızmıştı. Birbirimize uygun olmadığımızı anladık. Şimdi, eski sevgilimin kocası hiç bana benzemiyor, benim karımsa eski sevgilime hiç benzemiyor.'

2. "Bugün evde ne üzerine tartışacağız diye korkmaya başladığımda ilişkinin sürmeyeceğini anladım."

2. "Bugün evde ne üzerine tartışacağız diye korkmaya başladığımda ilişkinin sürmeyeceğini anladım."

3. "Sırf onunla beraber içmediğim için beni bıçakla tehdit edip yatağı bıçakladığında anladım."

3. "Sırf onunla beraber içmediğim için beni bıçakla tehdit edip yatağı bıçakladığında anladım."

4. "Bensiz yapamıyordu ama aynı zamanda benimleyken de mutlu olamıyordu."

5. "İlişkiye ilk başladığımızda benim çok güzel bir portremi yapmıştı."

5. "İlişkiye ilk başladığımızda benim çok güzel bir portremi yapmıştı."

'Yıllar sonra saçma bir konu üzerine kavga ederken duvarda asılı duran porterimi yırttı. O zaman ilişkinin ilk başladığı yıllar gibi olmadığını ve asla eski zamanlara dönemeyeceğimizi fark ettim.'

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6. "Ben abimin ani ölümü sonrası hislerimle uğraşırken o beni aldatmayı tercih etti."

7. "Ben onun gelişimini ve büyümesini kutlarken o benimkini hor gördü."

8. "Ona hediye aldığım spor şortlarını beğenmediği için aniden bağırmaya başladı ve daha sonra hediye paketini suratıma attı."

'O zaman ilişkiden koşarak çıkmam gerektiğini anladım.'

9. "Masa oyununda onu yendim diye arkadaş grubumuzun önünde bana bağırmıştı..."

10. "Bütün ilişki boyunca sadece onu mutlu etmeye çalıştığımı fark ettim ve o an yalnız olmanın bundan çok daha iyi olduğuna karar verdim."

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11. "Hiçbir zaman ve hiçbir şey için asla hayırı bir cevap olarak kabul etmezdi."

'Her şey onun istediği gibi olmak zorundaydı.'

12. "Televizyonun başına oturur ve kendi başına 24 bira içerdi."

12. "Televizyonun başına oturur ve kendi başına 24 bira içerdi."

'Daha sonra kargaşa çıkarır, etrafı pisletir ve ertesi gün hiçbir şey olmamış gibi davranırdı.'

13. "Hiçbir zaman normal bir günümüz olmadı."

13. "Hiçbir zaman normal bir günümüz olmadı."

'Ya en iyi günü yaşıyorduk ya da en kötüsünü. Ayrılmak zor olmuştu...'

14. "Aylar boyunca ilişkiye girmemiştik ve bir sabah ona sürpriz yapmaya çalışırken aniden ağlamaya başladı."

14. "Aylar boyunca ilişkiye girmemiştik ve bir sabah ona sürpriz yapmaya çalışırken aniden ağlamaya başladı."

'Ne olduğunu sorduğumda beni yıllardır aldattığını anlattı.'

15. "Bana ve yaşam seçimlerime saygı duymadığını söylemişti."

15. "Bana ve yaşam seçimlerime saygı duymadığını söylemişti."

'O günden sonra ona karşı bakış açım tamamiyle değişti.'

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