Erkeklere Yüklenen Misyonun Çok Ağır Olduğunu Söyleyen Kadının İlginç Açıklamaları
Erkeklere Yüklenen Misyonun Çok Ağır Olduğunu Söyleyen Kadının İlginç Açıklamaları
İkili ilişkiler bazen çok karmaşık olabiliyor. Özellikle toplumun bize öğrettikleriyle bizim yapmak istediklerimiz arada çakışabiliyor. Halbuki iletişim yoluyla her şeyi çözmek çok mümkün. Fakat bazıları aynı fikirde değil. Sorunu çözme yolunun kadının alttan almasıyla aşılacağını söyleyen bu kadın gibi 👇
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Toplumumuzda erkeğe hizmet etmek, nesillerden beri "olması gereken" gibi dikte edilen bir yaşam şekli. Özellikle evliliklerde, kadının her zaman alttan alması gerektiği, idare etmesi gerektiği ve erkeğin gönlünü hoş tutması gerektiği söylenir.
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Ama tabii bu hep böyle olacak diye de bir şey yok. Bazı erkekler bu eşitsizliği ortadan kaldırmak için eşinin isteklerini önceleyip idare eden taraf olmayı da seçebilir.
Sosyal medyada dolaşan bu videodaki kadın ise ilişkilerde kadının, erkeği alttan alması gerektiğini ve erkeklere yüklenen misyonun çok ağır olduğunu ifade ediyor.
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