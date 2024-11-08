Erkeklere Yüklenen Misyonun Çok Ağır Olduğunu Söyleyen Kadının İlginç Açıklamaları

İkili ilişkiler bazen çok karmaşık olabiliyor. Özellikle toplumun bize öğrettikleriyle bizim yapmak istediklerimiz arada çakışabiliyor. Halbuki iletişim yoluyla her şeyi çözmek çok mümkün. Fakat bazıları aynı fikirde değil. Sorunu çözme yolunun kadının alttan almasıyla aşılacağını söyleyen bu kadın gibi 👇