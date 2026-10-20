Hanoi'de Çiçek Kokusu İsyan Ettirdi: Binlerce Ağaç Sökülebilir!

Latince adıyla Alstonia scholaris olan ağaçlar, Vietnamca'da 'hoa sua', yani 'süt çiçeği' olarak biliniyor. 19. yüzyılın sonlarında Fransız sömürge yönetimi döneminde getirilen türün bugün Hanoi'de 14 bin 400'den fazla örneği var. 10 metreyi rahatça aşan, hatta 60 metreye kadar uzayabilen ağaçlar şarkılara, şiirlere konu olmuş bir kültür simgesi sayılıyor.

Sorun, çiçeklerin kokusunda. Sonbaharda iyice güçlenen keskin ve tatlımsı koku özellikle akşam saatlerinde bastırıyor. VNExpress'in yaptığı ankette katılımcıların yüzde 80'i ağaçların kaldırılmasından ya da taşınmasından yana çıktı. Şehir yönetimi de 15 Ekim'de yaptığı açıklamada kokunun sakinlerin 'sağlığını ve günlük yaşamını olumsuz etkilediğini' kabul etti.