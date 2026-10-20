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Hanoi'de Çiçek Kokusu İsyan Ettirdi: Binlerce Ağaç Sökülebilir!

Hanoi'de Çiçek Kokusu İsyan Ettirdi: Binlerce Ağaç Sökülebilir!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
20.10.2026 - 20:56
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Vietnam'ın başkenti Hanoi'de sonbaharda açan hoa sua (süt çiçeği) ağaçlarının yoğun kokusu, şehir sakinlerini isyan ettirdi. Yaklaşık 14 bin 400 ağacın bulunduğu kentte yönetim, baş ağrısı ve nefes darlığı şikâyetleri üzerine 16 Ekim'de budamaya başladı; bazı ağaçların daha uygun bölgelere taşınması da değerlendiriliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi, AFP, VietnamNet

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Hanoi'nin sonbahar simgesi olan hoa sua çiçekleri, bu yıl şehri güzel kokudan çok baş ağrısıyla anılır hale getirdi.

Hanoi'nin sonbahar simgesi olan hoa sua çiçekleri, bu yıl şehri güzel kokudan çok baş ağrısıyla anılır hale getirdi.

Latince adıyla Alstonia scholaris olan ağaçlar, Vietnamca'da 'hoa sua', yani 'süt çiçeği' olarak biliniyor. 19. yüzyılın sonlarında Fransız sömürge yönetimi döneminde getirilen türün bugün Hanoi'de 14 bin 400'den fazla örneği var. 10 metreyi rahatça aşan, hatta 60 metreye kadar uzayabilen ağaçlar şarkılara, şiirlere konu olmuş bir kültür simgesi sayılıyor.

Sorun, çiçeklerin kokusunda. Sonbaharda iyice güçlenen keskin ve tatlımsı koku özellikle akşam saatlerinde bastırıyor. VNExpress'in yaptığı ankette katılımcıların yüzde 80'i ağaçların kaldırılmasından ya da taşınmasından yana çıktı. Şehir yönetimi de 15 Ekim'de yaptığı açıklamada kokunun sakinlerin 'sağlığını ve günlük yaşamını olumsuz etkilediğini' kabul etti.

Şikâyetler büyüyünce şehir yönetimi harekete geçti ve 16 Ekim'de 13 caddede en fazla 1000 ağacın budanmasına başladı.

Şikâyetler büyüyünce şehir yönetimi harekete geçti ve 16 Ekim'de 13 caddede en fazla 1000 ağacın budanmasına başladı.

Budama, 16 Ekim Cuma günü başladı. Hedefte 13 caddedeki en fazla 1000 ağaç var ve amaç, çiçek salkımlarını azaltarak kokunun şiddetini düşürmek. Hanoi Başkan Yardımcısı Truong Viet Dung, bir gün önce İnşaat Dairesi'ne ağaçların aşırı sık dikildiği sokak ve yerleşim alanlarını acilen incelemesi talimatını vermişti.

Öncelik; evlerin, okulların ve hastanelerin yakınındaki yoğun bölgelerle şikâyetlerin sık geldiği mahallelere verilecek. Daire, kimyasal ya da insana ve çevreye zarar verebilecek yöntemlerin kullanılmasını yasakladı. Bazı sakinler ise beklemedi: Hoàng Liệt Mahallesi'ndeki bir apartmanın yönetimi 13 Ekim'de çiçekleri yangın hortumuyla söküp attı.

Kentte ağaç sayısı en yüksek hatlardan biri 670 ağaçla Kim Mã - Xuân Thủy - Hồ Tùng Mậu - Cầu Diễn koridoru. Hoàng Đạo Thúy Caddesi'nde ise bazı ağaçlar birbirinden yalnızca 3,5-4 metre arayla dikili.

Kimi sakin kapı ve pencerelerini kapatıp maske takarken, kimi için ağaçlar hâlâ Hanoi'nin imzası.

Kimi sakin kapı ve pencerelerini kapatıp maske takarken, kimi için ağaçlar hâlâ Hanoi'nin imzası.

Dört katlı evinin ağaçların 'doğrudan saldırısı' altında olduğunu söyleyen 56 yaşındaki Tran Trung Phong, kapı ve pencerelerini kapalı tutuyor ve baş ağrısı ile nefes darlığı yaşıyor. Phong'a göre 'koku o kadar baskın ki, özellikle hava sıcakken rahatsız edici hale geliyor.' Facebook'ta yazan Thanh Luong ise yatak odasının ağaçlara yaklaşık 100 metre uzakta olmasına rağmen durumu tek kelimeyle 'işkence' diye tanımladı.

Ha Đông'da spa işleten Thuy baş dönmesi ve çarpıntı yaşadığını, evde tarçın yağı difüzörleri kullandığını anlattı. Thường Tín'de yaşayan Hai, hamile bir yakını nedeniyle havalandırma açıklıklarını kumaşla kapattı ve hava temizleyici sipariş etti. Trần Duy Hưng Caddesi yakınında oturan Diệu Anh ise kokunun yoğun olduğu yerlerde iki maske takıp hızlı adımlarla yürüdüğünü söyledi.

Herkes ağaçların gitmesini istemiyor. Lan Huong kokuyu egzoz dumanıyla kıyaslayıp 'Hoa sua, Hanoi'nin imzasıdır' derken, Hai de gölge sağladıkları için tamamen kaldırılmalarına karşı çıktı.

Taşıma kararı için son tarih 26 Ekim: Ağaçların kaderi önümüzdeki günlerde netleşecek.

Taşıma kararı için son tarih 26 Ekim: Ağaçların kaderi önümüzdeki günlerde netleşecek.

Hanoi İnşaat Dairesi, yerel yönetimlerden hangi ağaçların taşınacağını, nereye götürüleceğini, yerlerine hangi türün dikileceğini ve bütçeyi 26 Ekim'e kadar bildirmesini istedi. Öneriler toparlanıp şehir yönetiminin onayına sunulacak. Dairenin vurgusu net: yeterli gerekçe olmadan toplu taşıma ya da söküm yapılmamalı, halk sağlığı ile ağaçların kültürel değeri dengelenmeli.

Uzmanlar da aynı yönde uyarıyor. Vietnam Çevre Ekonomisi Derneği Başkanı Doç. Dr. Truong Manh Tien, taşıma kararlarının sağlık etkilerini de içeren ayrıntılı değerlendirmelere dayanması gerektiğini, az sayıdaki şikâyet üzerine ağaç kesilmemesi gerektiğini söyledi.

Konu Hanoi için yeni değil. 2019'da Trích Sài bölgesinden 100'den fazla ağaç Nam Sơn çöp sahasına taşınmıştı; 2022'de ise Nguyễn Chí Thanh Caddesi'ndeki yaklaşık 80 ağacın taşınması gündeme gelmişti. Bu kez rakamın binleri bulabileceği konuşuluyor ve nihai kararın 26 Ekim'den sonra netleşmesi bekleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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