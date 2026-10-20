Hanoi'de Çiçek Kokusu İsyan Ettirdi: Binlerce Ağaç Sökülebilir!
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Vietnam'ın başkenti Hanoi'de sonbaharda açan hoa sua (süt çiçeği) ağaçlarının yoğun kokusu, şehir sakinlerini isyan ettirdi. Yaklaşık 14 bin 400 ağacın bulunduğu kentte yönetim, baş ağrısı ve nefes darlığı şikâyetleri üzerine 16 Ekim'de budamaya başladı; bazı ağaçların daha uygun bölgelere taşınması da değerlendiriliyor.
Kaynak: Türkiye Gazetesi, AFP, VietnamNet
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Hanoi'nin sonbahar simgesi olan hoa sua çiçekleri, bu yıl şehri güzel kokudan çok baş ağrısıyla anılır hale getirdi.
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Şikâyetler büyüyünce şehir yönetimi harekete geçti ve 16 Ekim'de 13 caddede en fazla 1000 ağacın budanmasına başladı.
Kimi sakin kapı ve pencerelerini kapatıp maske takarken, kimi için ağaçlar hâlâ Hanoi'nin imzası.
Taşıma kararı için son tarih 26 Ekim: Ağaçların kaderi önümüzdeki günlerde netleşecek.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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