Asırlık Ağaçlar Yok Olmasın Diye Yeniden Diriltmenin Yolunu Buldular

Araştırmacılar, Polonya'nın en etkileyici ve en yaşlı 21 anıt meşesinden dal topladı. Bu dallardan süren genç filizlerden kesilen küçük parçalar sterilize edildi ve besin maddeleri ile büyüme düzenleyicileri içeren steril kavanozlara yerleştirildi.

Yöntem, tek bir bitki hücresinin bile bütün bir bitkiyi yeniden oluşturabilme yeteneğine dayanıyor.