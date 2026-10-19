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Asırlık Ağaçlar Yok Olmasın Diye Yeniden Diriltmenin Yolunu Buldular

Asırlık Ağaçlar Yok Olmasın Diye Yeniden Diriltmenin Yolunu Buldular

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
19.10.2026 - 17:17
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Polonya'daki bilim insanları, ülkenin en yaşlı anıt meşelerinin genetik kopyalarını laboratuvarda üretmeyi başardı. Yaşları 300 ile 800 arasında değişen ağaçlardan alınan küçük parçalardan, ana ağaçla aynı genlere sahip fidanlar elde edildi.

Ayrıntılar haberimizde.

Kaynak

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Polonya'nın en yaşlı meşeleri birer birer kayboluyor.

Polonya'nın en yaşlı meşeleri birer birer kayboluyor.

Gövde çevresi 10 metreyi aşan Napolyon meşesi 2010'da kundaklama sonucu öldü. Yaklaşık 800 yaşındaki Chrobry meşesi de 2014'te kundaklandı ve altı yıl daha dayandıktan sonra 2020'de kurudu.

Ağaçların ölümünde iklim değişikliği, kötüleşen su koşulları, zararlı böcekler, mantar hastalıkları ve hatalı yapılan bakım çalışmaları da rol oynuyor.

Klasik yöntemlerle meşenin birebir kopyasını çıkarmak mümkün değil.

Klasik yöntemlerle meşenin birebir kopyasını çıkarmak mümkün değil.

Meşeden alınan çelikler ya da daldırmalar kök vermiyor. Aşılamada ise kök başka bir ağaçtan geldiği için ana ağacın genomunun tamamı aktarılamıyor.

Bu yüzden Polonya Bilimler Akademisi Dendroloji Enstitüsü'nden Prof. Paweł Chmielarz ve ekibi, laboratuvarda in vitro çoğaltma yöntemine başvurdu.

Test edilen anıt ağaçların yarısından kökü ve sürgünüyle tam bir fidan elde edildi.

Test edilen anıt ağaçların yarısından kökü ve sürgünüyle tam bir fidan elde edildi.

Araştırmacılar, Polonya'nın en etkileyici ve en yaşlı 21 anıt meşesinden dal topladı. Bu dallardan süren genç filizlerden kesilen küçük parçalar sterilize edildi ve besin maddeleri ile büyüme düzenleyicileri içeren steril kavanozlara yerleştirildi.

Yöntem, tek bir bitki hücresinin bile bütün bir bitkiyi yeniden oluşturabilme yeteneğine dayanıyor.

İlk klon fidan Rogalin'deki saray müzesinin yanına dikildi.

İlk klon fidan Rogalin'deki saray müzesinin yanına dikildi.

Yaklaşık 800 yaşındaki bir Rogalin meşesinden üretilen dört yaşındaki fidan, 12 Nisan 2019'da toprakla buluştu. Kurumuş Chrobry meşesinin klonu ise 7 Ekim 2022'de Lednica'daki İlk Piastlar Müzesi'nin yakınına dikildi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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