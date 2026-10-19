Asırlık Ağaçlar Yok Olmasın Diye Yeniden Diriltmenin Yolunu Buldular
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Polonya'daki bilim insanları, ülkenin en yaşlı anıt meşelerinin genetik kopyalarını laboratuvarda üretmeyi başardı. Yaşları 300 ile 800 arasında değişen ağaçlardan alınan küçük parçalardan, ana ağaçla aynı genlere sahip fidanlar elde edildi.
Ayrıntılar haberimizde.
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Polonya'nın en yaşlı meşeleri birer birer kayboluyor.
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Klasik yöntemlerle meşenin birebir kopyasını çıkarmak mümkün değil.
Test edilen anıt ağaçların yarısından kökü ve sürgünüyle tam bir fidan elde edildi.
İlk klon fidan Rogalin'deki saray müzesinin yanına dikildi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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