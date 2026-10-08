Tüm Ağaçlar Kesildi, O Ayakta Kaldı: 150 Yıl Sonra Yılın Ağacı Seçildi
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Birleşik Krallık'ın bu yılki 'Yılın Ağacı' ödülü, Kuzey İrlanda'nın County Down bölgesinde yetişen 150 yıllık bir karaağaca gitti. Gövdesi neredeyse yatay uzanan ağaç, yarışma tarihinde bu unvanı kazanan ilk Kuzey İrlanda ağacı oldu.
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Newcastle'ın sahil yürüyüş yolunda yetişen eğri ağaç, ulusal oylamada oyların yüzde 30'undan fazlasını topladı.
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Diğer ağaçlar kesilirken bu karaağaç, denizden esen sert rüzgârlara direnerek hayatta kaldı.
Kuzey İrlanda, Avrupa'nın orman örtüsü en düşük bölgelerinden biri olarak ağaçlandırma hedefini yükseltti.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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