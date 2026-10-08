Tüm Ağaçlar Kesildi, O Ayakta Kaldı: 150 Yıl Sonra Yılın Ağacı Seçildi

Karaağaç, 19. yüzyılda yürüyüş yolunu deniz esintisinden korumak için dikilen ağaç sırasının geriye kalan tek örneği. Diğerleri 1980'lerdeki yeniden düzenleme çalışmaları sırasında kesildi. İnsanları rüzgârdan korumak için dikilen ağacın gövdesi, aynı rüzgâr nedeniyle neredeyse yatay büyüdü. Yolun üzerinde gökkuşağı gibi kıvrılan yaprakları ise gölge sağlamayı sürdürüyor. Belediye ağacın altına bir bank yerleştirdi; ziyaretçiler burada oturup Mourne Dağları'nı ve denizi izleyebiliyor.

Yerli bir karaağaç olan ağaç, 1960'larda Birleşik Krallık'taki 30 milyon karaağacın büyük bölümünü yok eden Hollanda karaağaç hastalığına da direnç gösterdi. Woodland Trust Yaşlı Ağaç Envanteri sorumlusu May Chemais, ağacı 'şaşırtıcı ve tuhaf' olarak nitelendirdi. Chemais, ağacın bir yüzyılı aşkın süredir şiddetli rüzgârlara maruz kalmasına rağmen köklerini koruyarak çevresine uyum sağladığını ifade etti.