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Tüm Ağaçlar Kesildi, O Ayakta Kaldı: 150 Yıl Sonra Yılın Ağacı Seçildi

Tüm Ağaçlar Kesildi, O Ayakta Kaldı: 150 Yıl Sonra Yılın Ağacı Seçildi

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
08.10.2026 - 18:26
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Birleşik Krallık'ın bu yılki 'Yılın Ağacı' ödülü, Kuzey İrlanda'nın County Down bölgesinde yetişen 150 yıllık bir karaağaca gitti. Gövdesi neredeyse yatay uzanan ağaç, yarışma tarihinde bu unvanı kazanan ilk Kuzey İrlanda ağacı oldu.

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Newcastle'ın sahil yürüyüş yolunda yetişen eğri ağaç, ulusal oylamada oyların yüzde 30'undan fazlasını topladı.

Newcastle'ın sahil yürüyüş yolunda yetişen eğri ağaç, ulusal oylamada oyların yüzde 30'undan fazlasını topladı.

Woodland Trust tarafından düzenlenen yarışmanın bu yılki teması 'Tüm Zorluklara Rağmen' oldu. Newcastle'daki merkezi sahil yürüyüş yolunda bulunan 'Eğri Ağaç' (Bendy Tree), ulusal oylamada oyların yüzde 30'undan fazlasını aldı.

Finalde Devon'daki bir kilise kulesinin duvarlarından 200 yıldır filizlenen küçük bir porsuk, yıldırım çarpmasından sağ kurtulan bir İskoç dişbudağı ve 19. yüzyıl başında köylülerin içinde İngiliz İç Savaşı'na ait bir top mermisi bulduğu Surrey'deki bir porsuk da dahil olmak üzere dokuz ağaç yarıştı. Woodland Trust Kuzey İrlanda Direktörü John Martin, ağacın kazanmasını umduğunu ve Birleşik Krallık genelinde on binlerce kişinin de aynı şekilde düşündüğünü söyledi.

Diğer ağaçlar kesilirken bu karaağaç, denizden esen sert rüzgârlara direnerek hayatta kaldı.

Diğer ağaçlar kesilirken bu karaağaç, denizden esen sert rüzgârlara direnerek hayatta kaldı.

Karaağaç, 19. yüzyılda yürüyüş yolunu deniz esintisinden korumak için dikilen ağaç sırasının geriye kalan tek örneği. Diğerleri 1980'lerdeki yeniden düzenleme çalışmaları sırasında kesildi. İnsanları rüzgârdan korumak için dikilen ağacın gövdesi, aynı rüzgâr nedeniyle neredeyse yatay büyüdü. Yolun üzerinde gökkuşağı gibi kıvrılan yaprakları ise gölge sağlamayı sürdürüyor. Belediye ağacın altına bir bank yerleştirdi; ziyaretçiler burada oturup Mourne Dağları'nı ve denizi izleyebiliyor.

Yerli bir karaağaç olan ağaç, 1960'larda Birleşik Krallık'taki 30 milyon karaağacın büyük bölümünü yok eden Hollanda karaağaç hastalığına da direnç gösterdi. Woodland Trust Yaşlı Ağaç Envanteri sorumlusu May Chemais, ağacı 'şaşırtıcı ve tuhaf' olarak nitelendirdi. Chemais, ağacın bir yüzyılı aşkın süredir şiddetli rüzgârlara maruz kalmasına rağmen köklerini koruyarak çevresine uyum sağladığını ifade etti.

Kuzey İrlanda, Avrupa'nın orman örtüsü en düşük bölgelerinden biri olarak ağaçlandırma hedefini yükseltti.

Kuzey İrlanda, Avrupa'nın orman örtüsü en düşük bölgelerinden biri olarak ağaçlandırma hedefini yükseltti.

Kuzey İrlanda'da orman örtüsü yüzde 8,7 ile Avrupa'daki en düşük oranlardan biri olarak kaydedildi. Bu oran İskoçya'da yüzde 19, Galler'de yüzde 15, İngiltere'de yüzde 10, İrlanda Cumhuriyeti'nde ise yüzde 11 seviyesinde.

Bölgede başlatılan ağaç dikme eylem planı, 2050 yılına kadar orman örtüsünü yüzde 12'ye çıkarmayı hedefliyor. Ancak yetkililer, hedefe ulaşmak için dikim hızının üç katından fazla artması gerektiğini belirtiyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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