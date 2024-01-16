Görüş Bildir
Haberler
Magazin
"Erkeğin Gözü Dışarıda Olmasın İsteyen Kadın Evde Bakımlı Olsun" Sözleriyle Ortalığı Fena Karıştırdı

"Erkeğin Gözü Dışarıda Olmasın İsteyen Kadın Evde Bakımlı Olsun" Sözleriyle Ortalığı Fena Karıştırdı

Beyza
Beyza - Onedio Üyesi
16.01.2024 - 23:51

Sosyal medyada gündem olan bir videoda bir kullanıcının söylediği 'erkeğin gözü dışarıda olmasın i̇steyen kadın evde bakımlı olsun' sözleri ortalığı fena karıştırdı.

Gelin detaylara birlikte bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Olgarlar Group Kurucusu Kadriye Olgar, sosyal konulardaki duyarlı tavırları ve açıklamaları ile sık sık gündeme gelen isimlerden biri.

Olgarlar Group Kurucusu Kadriye Olgar, sosyal konulardaki duyarlı tavırları ve açıklamaları ile sık sık gündeme gelen isimlerden biri.

Kadriye Olgar aynı zamanda Türk Kalp Vakfı İcra Kurulu Başkanı olarak da tanınıyor.

Kadriye Olgar aynı zamanda Türk Kalp Vakfı İcra Kurulu Başkanı olarak da tanınıyor.

Başarılı iş kadını Olgar'ın kadın erkek ilişkileri ile ilgili konuşmaları geçtiğimiz saatlerde sosyal medyada gündem oldu.

Başarılı iş kadını Olgar'ın kadın erkek ilişkileri ile ilgili konuşmaları geçtiğimiz saatlerde sosyal medyada gündem oldu.

Geçtiğimiz günlerde bir alışveriş merkezinde yanına genç bir hanımın geldiğini söyleyen Olgar, bu genç hanımın eşinin gözünün hep dışarıda olduğunu söylediğini anlattı.

Geçtiğimiz günlerde bir alışveriş merkezinde yanına genç bir hanımın geldiğini söyleyen Olgar, bu genç hanımın eşinin gözünün hep dışarıda olduğunu söylediğini anlattı.

Olgar, "kadın haklı, kimse böyle bir şey istemez" dese de her cümlesi bir öncekini arattı desek yalan olmaz.

Olgar, "kadın haklı, kimse böyle bir şey istemez" dese de her cümlesi bir öncekini arattı desek yalan olmaz.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Olgar, "eşinizin gözü dışarıda olmasın istiyorsanız genç hanımlar uyanınca saçınızı toplayın, makyaj yapın, güzel giyinin, bakımlı olun" dedi.

Olgar, "eşinizin gözü dışarıda olmasın istiyorsanız genç hanımlar uyanınca saçınızı toplayın, makyaj yapın, güzel giyinin, bakımlı olun" dedi.

İşte o anlar:

Kadriye Olgar, "erkeğin gözü dışarıda olmasın i̇steyen kadın evde bakımlı olsun" sözleriyle ortalığı fena karıştırdı.

Kadriye Olgar, "erkeğin gözü dışarıda olmasın i̇steyen kadın evde bakımlı olsun" sözleriyle ortalığı fena karıştırdı.

Ünlü iş insanı Olgar'ın bu açıklamaları sosyal medya kullanıcılarından tepki çekti.

Ünlü iş insanı Olgar'ın bu açıklamaları sosyal medya kullanıcılarından tepki çekti.
twitter.com

Gelin tepkilere birlikte bakalım!

Gelin tepkilere birlikte bakalım!
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇🏼

👇🏼
twitter.com

👇🏼

👇🏼
twitter.com

👇🏼

👇🏼
twitter.com

👇🏼

👇🏼
twitter.com

👇🏼

👇🏼
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇🏼

👇🏼
twitter.com

👇🏼

👇🏼
twitter.com

👇🏼

👇🏼
twitter.com

👇🏼

👇🏼
twitter.com

👇🏼

👇🏼
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇🏼

👇🏼
twitter.com

👇🏼

👇🏼
twitter.com

Siz Olgar'ın düşüncelerine katılıyor musunuz? Yorumlarda buluşalım!

Siz Olgar'ın düşüncelerine katılıyor musunuz? Yorumlarda buluşalım!
twitter.com

Bu içerikler de ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın