"Erkeğin Gözü Dışarıda Olmasın İsteyen Kadın Evde Bakımlı Olsun" Sözleriyle Ortalığı Fena Karıştırdı
"Erkeğin Gözü Dışarıda Olmasın İsteyen Kadın Evde Bakımlı Olsun" Sözleriyle Ortalığı Fena Karıştırdı
Sosyal medyada gündem olan bir videoda bir kullanıcının söylediği 'erkeğin gözü dışarıda olmasın i̇steyen kadın evde bakımlı olsun' sözleri ortalığı fena karıştırdı.
Gelin detaylara birlikte bakalım!
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Olgarlar Group Kurucusu Kadriye Olgar, sosyal konulardaki duyarlı tavırları ve açıklamaları ile sık sık gündeme gelen isimlerden biri.
Kadriye Olgar aynı zamanda Türk Kalp Vakfı İcra Kurulu Başkanı olarak da tanınıyor.
Başarılı iş kadını Olgar'ın kadın erkek ilişkileri ile ilgili konuşmaları geçtiğimiz saatlerde sosyal medyada gündem oldu.
Geçtiğimiz günlerde bir alışveriş merkezinde yanına genç bir hanımın geldiğini söyleyen Olgar, bu genç hanımın eşinin gözünün hep dışarıda olduğunu söylediğini anlattı.
Olgar, "kadın haklı, kimse böyle bir şey istemez" dese de her cümlesi bir öncekini arattı desek yalan olmaz.
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Olgar, "eşinizin gözü dışarıda olmasın istiyorsanız genç hanımlar uyanınca saçınızı toplayın, makyaj yapın, güzel giyinin, bakımlı olun" dedi.
İşte o anlar:
Kadriye Olgar, "erkeğin gözü dışarıda olmasın i̇steyen kadın evde bakımlı olsun" sözleriyle ortalığı fena karıştırdı.
Ünlü iş insanı Olgar'ın bu açıklamaları sosyal medya kullanıcılarından tepki çekti.
Gelin tepkilere birlikte bakalım!
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