Erkan Kolçak Köstendil, Damla Sönmez ve Rıza Kocaoğlu'nun Yeni Filmi Tezgah'ın İlk Karelerine Beğeni Yağdı!

“Biz bir filme hazırlanıyoruz. Ben, Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu ve Şinasi Yurtsever bir sinema filmi okuma provalarına başladık. Filmi kendimiz yapıyoruz. Filmin ismi de Tezgah… Mart ayında çekimlerini başlayacak. Komik ve biraz enteresan bir film bekliyor olacak seyirciyi' sözlerini dile getirmişti.