Erkan Kolçak Köstendil, Damla Sönmez ve Rıza Kocaoğlu'nun Yeni Filmi Tezgah'ın İlk Karelerine Beğeni Yağdı!
Erkan Kolçak Köstendil, Damla Sönmez ve Rıza Kocaoğlu'nun Yeni Filmi Tezgah'ın İlk Karelerine Beğeni Yağdı!
Çukur dizisinin oyuncuları Erkan Kolçak Köstendil, Damla Sönmez ve Rıza Kocaoğlu geçtiğimiz aylarda komedi türünde bir film çekeceklerini duyurmuştu. Köstendil, mart ayında çekimlere başlayacaklarını dile getirdiği filmden ilk kareleri bugün sosyal medya hesabından paylaştı. Gelin hep birlikte o görüntülere bakalım.
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Çukur dizisinden tanıdığımız ve severek izlediğimiz Erkan Kolçak Köstendil, Damla Sönmez ve Rıza Kocaoğlu geçtiğimiz aylarda Şinasi Yurtsever ile birlikte bir sinema filmi çekeceklerini duyurmuştu.
Gazeteci Birsen Altuntaş'a verdiği röportajda konuşan Köstendil yaptığı açıklamada,
Erkan Kolçak Köstendil bugün Instagram hesabından paylaştığı bir gönderide "Ünlülerin Cinayetle Sonlanan Aşk Üçgeni” Tezgah is loading…" notunu yazarak filmden ilk kareleri takipçileriyle paylaştı.
Köstendil'in paylaştığı fotoğraflara oyuncunun hayranlarından beğeni yağdı.
'Tezgah' adlı filmin henüz konusuna dair kesin bir bilgi yok. Ancak Köstendil'in paylaşımlarına bakacak olursak bizi çok komik ve enteresan bir film bekliyor.
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